Hus styrt av folk med rusproblemer kan komme i Stavanger

Utvalg for helse og velferd skal tirsdag ta stilling til en intensjonsavtale kommunedirektøren har inngått med organisasjonene A-larm (bruker- og pårørendeorganisasjon), Foreningen for human narkotikapolitikk (medlems- og brukerorganisasjon på rusfeltet) og ProLar-Nett (forbund for folk i legemiddelassistert rehabilitering, LAR). Avtalen handler om et brukerstyrt hus i Stavanger, et sted å være og med bruker-til-bruker-tjenester etter prinsippene til «Huset Bergen» og «Huset Oslo».

– «Huset Oslo» og «Huset Bergen» er begge blitt en enorm suksess, og jeg regner med at et slikt tilbud også kan bli etablert raskt i Stavanger, sier styreleder Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk til RA.

Driftes av brukerne

Han brenner sterkt for at også Stavanger skal få et tilbud etter modell fra landets to største byer.

– «Huset Bergen» er et AS og «Huset Oslo» er en stiftelse som eies av og er styrt av brukerne på alle nivåer. Det er mer konstruktivt, attraktivt og effektivt enn når folk med rusmiddelutfordringer har pasient- og klientrollen og står som gjester med luen i hånden og skal si «tusen takk» for hjelp de mottar, sier Knutsen.

– Tettest kontakt

Han understreker viktigheten av at det er A-Larm , Pro-LAR og Foreningen for human narkotikapolitikk som skal stå for et slik tilbud også i Stavanger.

– Dette er de organisasjonene som har mest erfaring, kunnskap om og tettest kontakt med brukerne, og med gode og riktige holdninger og verdier om menneskerettigheter og inkludering. Det handler om å se brukerne som verdifulle ressurser snarere enn personer som er uønsket, sier styrelederen.

– Tilbud brukerne vil ha

Han legger vekt på at brukerstyrte hus gir mindre byråkrati og raskere innføring av tiltak og aktiviteter av folk som har et sterkt eierskap til stedet og driften. Det kan fungere både som aktivitetshus, et miljø for å dele erfaringer, tilhørighet, arbeid for mestring og være en sosial arena.

– Brukere kan gå aktivt inn i driften, bli tillitsvalgte og kanskje på sikt få jobb der. Husene blir fylt av aktiviteter og tilbud som brukerne selv vil ha, sier Knutsen.

I et brukerstyrt hus vil de som sliter eller har slitt med rus ikke møtt med det offentliges krav til registrering og rusfrihet, og Knutsen påpeker viktigheten av at de som bruker tjenestene i et slikt hus ikke registreres med navn.

– Mange brukere, spesielt utenfor de tunge rusmiljøene, lar være å oppsøke de etablerte institusjonene, fordi det kan ha så store konsekvenser hvis utfordringene med rus blir kjent for andre. Dette gjelder særlig kvinner, der avsløring av rusmiddelproblemer får enda større konsekvenser enn for menn, sier Knutsen.

– Tryggere

Den personlige tryggheten under aktiv rus er et annet moment når asfalt og private boliger erstattes med et åpent og oversiktlig samlingssted.

– Et slikt hus vil bli en type hjem å gå til. Det vil være tryggere, spesielt for kvinner, sier Knutsen.

Kommuneadministrasjonens konklusjon kommer i etterkant av arbeid med politiske vedtak om å vurdere eget brukerrom, utvidede åpningstider og mer egnede lokaler ved «Stasjonen» ved Breiavatnet, som er i regi av helseavdelingen i Rehabiliteringsseksjonen.

Ønsker sosialt tilbud

Kommunedirektøren fraråder eget brukerrom, begrunnet både i faglige vurderinger av behovet hos brukerne og økonomi sett i forhold til en kartlegging av antallet som ventelig vil bruke rommet.

I spørreundersøkelser har brukerne gitt uttrykk for at de er fornøyde med dagens åpningstider ved «Stasjonen», men at det er ønskelig med et sosialt tilbud i helger og høytider, og kommunedirektøren vurderer at et brukerstyrt hus som driftes av brukerorganisasjoner kan være et alternativ.