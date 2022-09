Derfor vil de dele ut gratis heroin i Stavanger

Stavanger Venstres gruppeleder Mette Vabø og fylkesleder og kommunestyremedlem Kjartan Alexander Svartsund Lunde vil foreslå et toårig prøveprosjekt med bemannet, heroinassistert behandling, i et rom der brukte sprøyter også kan byttes mot rene sprøyter, og hvor narkotikaen kan testes for graden av renhet. Utgangspunktet behandlingen som også tilbys i Oslo og Bergen.

– Behandlingen fungerer veldig bra i Oslo og Bergen. Rusavhengige med et stort problem har veldig god nytte av behandlingen, sier Vabø til RA.

Liten brukergruppe

Administrasjonen i Stavanger kommune har på oppdrag fra politikerne utredet om rusavhengige bør få et eget brukerrom, også kalt sprøyterom, men fraråder det og konkluderer med at det er veldig få som vil benytte seg av et slik tilbud. Dette synet har også fått gehør hos flertallspartiene i Stavanger. Flertallet har tidligere tatt til orde for heller å utvide åpningstidene og tilbudene som gis på helseavdelingen til Rehabiliteringsseksjonen, den såkalte Stasjonen ved Breiavatnet.

– Argumentet om at rusmiljøet er så lite frustrerer meg. Uansett hvor få det gjelder, er dette mennesker som fortjener å få hjelp, sier Vabø.





Mette Vabø og Kjartan Alexander Svartsund Lunde på Verdens overdosedag i Byparken. (Stein Roger Fossmo)

Venstre er som kjent varme tilhengere av Solberg-regjeringens forslag til rusreform, der straff skal erstattes av hjelp. Forslaget ble nedstemt av Ap, Sp og Frp på Stortinget. Støre-regjeringen arbeider med sin egen reform, men fortsetter per nå straffelinjen.

– Ruspolitikken til regjeringen er farlig, fordi de nekter å se at vi må gå fra straff til hjelp for alle. Det er veldig synd at dagens posisjon i Stavanger, med Ap i spissen, også ser ut til å ville følge linjen til regjeringen, framholder Vabø og Lunde.

Nå ønsker Venstre å hjelpe de hardest rammede rusavhengige i Stavanger-distriktet ved utdeling av gratis heroin i kontrollerte former.

– Tilbudet med heroinassistert behandling har vært en suksess i Oslo, der tilbudet gradvis bygges opp, og det er en modell som også har fungert godt i andre land. Brukerne er tryggere, og har tilgang til lege og sykepleier. Risikoen for overdoser blir minimert, sier Lunde.

Verdens overdosedag

Onsdag var Lunde og Vabø innom markeringen av Verdens overdosedag i Byparken, der frivillige organisasjoner i rusfeltet hadde stander. På én av standene var det plassert et knippe tomme sko med én enkelt rose, sko med påskrifter som «Kvinne (35), død av overdose». Skoene symboliserer de 25 personene i Rogaland som i Folkehelseinstituttets 2021-statistikk ble rammet av narkotikautløste dødsfall.

– Det er 25 for mange. Det er forferdelig å se at overdosedødsfallene øker, sier Vabø.

– Dette er mennesker som har en bror, en søster, en mor, en far, en datter eller en sønn. Dødsfallene er også en tragedie for de pårørende, også, sier Lunde.

Ringer ikke ambulanse

Duoen viser til en undersøkelse fra juni 2021, utført av forskerne Ole Røgeberg og Willy Pedersen ved henholdsvis Frischsenteret og Universitetet i Oslo. Den viste at fire av ti unnlot å ringe etter ambulanse i akutte situasjoner der rusmisbrukere tok overdose, ble psykotiske eller ble alvorlig skadd. Frykt for straff har vært en medvirkende årsak, rapporterer forskerne.

– Dette er veldig alvorlig, sier Vabø.

Venstre mener en mer liberal narkotikapolitikk vil senke kriminaliteten og gi rusavhengige et bedre liv.

– Avhengighet er en sykdom, en sykdom som kan behandles. De som mottar heroinassistert behandling får et mye bedre liv. De trenger ikke bruke all tiden sin til å skaffe stoff, de har i stedet mulighet til hobbyer og etter hvert en jobb, aktiviteter som vil gi dem livskvalitet, sier Vabø.

FAKTA

I dag behandler kommunestyret i Stavanger saken «Oppholdsrom for mennesker med rusavhengighet».

Saken har også vært til behandling gi i utvalg for helse og velferd. Der ble ikke heroinassistert behandling votert over, men Venstres Ann Elin Piel foreslo å sette i gang et prøveprosjekt med bemannet rom for rusavhengige, hvor også brukte sprøyter kan byttes med rene, at åpningstidene ved Stasjonen utvides, og at det gis anledning til rustesting. Forslaget fikk bare Venstres ene stemme. Etter at Venstres forslag falt, ble kommunedirektøren i tråd med egen innstilling bedt om å vurdere utvidede åpningstider og mer egnede lokaler ved Stasjonen, og vurdere om det vil være faglig og økonomisk hensiktsmessig å knytte til et eventuelt brukerrom samme sted.

