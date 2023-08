Domkirkeplassen: Brant tauet til transflagget

Mandag ble to regnbueflagg og ett transflagg heise i kommunens flaggstenger på Domkirkeplassen i Stavanger.

Tirsdag ettermiddag ble det oppdaget at transflagget var borte. Det var Fri Rogaland-leder Karoline Skarstein som oppdaget det.

– Jeg gikk over plassen og la merke til at transflagget var borte. Da jeg gikk bort til flaggstangen så jeg at det noen har brent tauet, slik at man ikke kan henge opp nytt flagg. Selve flagget var hengt opp på gitteret til gjerdet mot Byparken. Kanskje noen andre plukket det opp fra bakken og hang det opp. Det setter jeg pris på, forteller Skarstein til RA.

Hun tror hærverket har skjedd i løpet av natt til tirsdag.

– Siden det er så mange folk her på dagtid, regner jeg med at det har skjedd om natten.





Tauet var tydelig brent, slik at man ikke får hengt opp nytt flagg før tauet er byttet ut. Pride-arrangøren håper Stavanger kommune anmelder saken og at politiet etterforsker saken. (Privat)

Skarstein er glad for at regnbueflaggene fikk henge i fred.

Det er første gang i år at transflagget heises under Rogaland Skeivå Pride, arrangeres i Stavanger og Sandnes denne uken.

– Jeg var spent på reaksjonen. Jeg vet det er kontroversielt, dessverre, sier Skarstein.

– Fram til nå har vi kun flagget med regnbueflagget. Senere har man blitt flinkere til å vise fram de andre flaggene. I år ville vi også la transflagget vaie i Stavanger.

Hun mener det er viktig å øke bevisstheten på hvordan transpersoner har det.

– Mange transpersoner opplever ekstremt mye aggresjon. Tilrop på gata. Meldinger og kommentarer. Vold. Vi har eksempler på at det å leve som synlig transperson i Rogaland er heftig og tungt. Nettopp derfor ville vi heise transflagget i tillegg til regnbueflagget i år, sier Skarstein.

– Om dette er en hathandling mot transpersoner, er vanskelig å si. Sannsynligvis er det ingen grunn til frykt. Jeg synes det er en umoden måte å agere på.

For første gang i år heiser Rogaland Skeivå Pride også transflagget, i tillegg til regnbueflagget. (Privat)

Rogaland Skeivå Pride ble åpnet fredag, da ordfører Kari Nessa Nordtun heite regnbueflaggene i rådhustrappene.

Skarstein sier det ikke har vært andre hendelser.

– Det er alltid kommentarer på sosiale medier, men vi har ikke fått meldinger om hærverk andre steder.

Hun er fornøyd med hvordan Rogaland Skeivå Pride har gått så langt.

– Ellers har det gått kjempefint. Det var en flott helg. Mye folk og mye god stemning, sier Skarstein.

Politiet: – Kommunen må anmelde

Kirsti Enoksen, mangfoldskoordinator ved Felles Forebyggende enhet i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet er kjent med saken.

– Det er kommunens eiendom. Det er naturlig at kommunen anmelder. Politiet må få en anmeldelse før det eventuelt etterforskes, sier Enoksen til RA.

– Det må være flere overvåkingskamera på Domkirkeplassen som har fanget opp hendelsen. Vil politiet interessert i å sjekke opp dette?

– Saken blir etterforsket på vanlig måte, dersom det blir anmeldt. Hvilke prioriteringer som eventuelt gjøres, kan jeg ikke svare på nå. All hatkriminalitet skal prioriteres, men det spørs hvilken kategori denne saken ville fått, svarer Enoksen.

Hun forteller at politiet har ekstra oppmerksomhet på hatkriminalitet i forbindelse med Rogaland Skeivå Pride denne uken.

Kommunen: – Må først få oversikt

Kommunalsjef idrett og utemiljø i Stavanger kommune, Kurt Idland, sier kommunen ble klar over hendelsen tirsdag ettermiddag.

– Vil kommunen anmelde hendelsen?

– Vi vurderer anmeldelse noe kommunen gjør i alle situasjoner som omhandler hærverk på kommunens eiendom. Vi har akkurat fått vite om dette. Først må vi få oversikt over hva som har skjedd, så får vi vurdere hva kommunen gjør videre, svarer Idland.

