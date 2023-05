Regnbueplassen bør ligge på Storhaug – og bli park

Etter angrepet mot Oslo Pride i fjor foreslo høyres Erlend Jordal at det skulle etableres en regnbueplass i Stavanger. Forslaget ble kort tid etter vedtatt, og arbeidet med å finne den perfekte plasseringen er nå i gang. Hva med å gjøre om Lervigtunet Park?

Storhaug og området på Lervig har hatt eventyrlig vekst de siste årene, og er i ferd med å bli et skikkelig knutepunkt for bydelen. Den er tilgjengelig. Med kafeer og spisesteder like ved. Tou Scene rett ned bakken. Og ikke minst, Pride paraden går igjennom parken hvert år. En regnbueplass bør ikke legges til en hektisk gågate eller en brosteinslagt avkrok i sentrum, men i en av byens grønne lunger. Lervigtunet park hadde vært perfekt.

I Bergen la man regnbueplassen til Vestre torggate. Og for all del, det var spesielt for selv en utflytta bergenser å besøke plassen. Men den bærer preg av å først og fremst være en plass folk springer over for å komme seg fra a til b, med lite rom for å sette seg ned. Det er ikke en møteplass.

Men, en bør ikke stoppe der.

Regnbueplass er vel og bra. Og man skal ikke kimse av den sterke symbolverdien. Men vi ser også en rekke andre utfordringer vi skulle ønske kommunen prioriterte minst like høyt. For eksempel lovet flertallspartiene i bystyret tre tiltak mot mobbing av skeive i skolen, det er to år siden nå. Og ingen av tiltakene er iverksatt.

[ 50 år siden Stortinget avkriminaliserte homofili – arrangerer markering ]

Det er også lovet en kompetansehevning i skole og helse, men denne også ser ut til å la vente på seg. I tillegg savner vi en ny handlingsplan for LHBT+ personer i kommunen, da den forrige gikk ut i 2020. Og det trengs å få fortgang i etableringen av et lavterskel helsetilbud for unge skeive i kommunen. Her er vedtaket gjort, men det mangler foreløpig midler, og vi ser ut til å dessverre være flere år unna en åpning. Her ligger Bergen langt foran Stavanger allerede.

I tillegg er det sårt behov for en styrking av skeive organisasjoner og tiltak. Siste året har vi fått to nye i Skeiv Ungdom Rogaland og Skeiv Verden Rogaland. Det spirer og gror i det skeive miljøet, med mer tilbud og aktiviteter nå enn på mange, mange år, og vi ser jo at det er behov for det. Og ikke minst har Skeivå Rogaland Pride hatt eventyrlig vekst siste årene. Uten at midlene har fulgt etter.

En regnbueplass eller park ville vært en sterk markering etter fjorårets angrep. Et viktig symbol, men arbeidet kan ikke stoppe der.

[ Ap-Mossige vil gjøre buss i Stavanger sexy ]