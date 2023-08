Regnbueflagget vaier: Slik blir Skeivå Rogaland Pride

Fredag klokken 11.30 heiste ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) regnbueflagget i kommunens to flaggstenger i rådhustrappene.

– Stavanger er en inkluderende by hvor alle er velkomne. For oss er det viktig å vise at Stavanger er åpen, inkluderende og mangfoldig, sier ordføreren til RA.

Nessa Nordtun ser fram til prideparaden i Byparken.

Samme dag starter også Skeivå Rogaland Pride. Fram til 2. september blir det drøssevis av arrangementer rundt i byen.

At Stavanger kommune heiser regnbueflagget betyr mye for festivalsjef Live Idland og styreleder Karoline Skarstein.

Festivalsjef Live Idland og Fri Rogaland-styreleder Karoline Skarstein fikk æren av å heise ett av flaggene ved rådhuset.

– Sterkt symbol

– Å se alle regnbueflaggene, inkludert kommunen sine er et høydepunkt. At kommunen er med er et sterkt symbol. Det viser at Stavanger er en by for alle, sier Skarstein.

Det er 25. gang at kjærlighet, mangfold og likeverd feires i Stavanger. Først som Homodagene, deretter Stavanger på skeivå. I 2020 endret arrangementet navn til Skeivå Rogaland Pride.

– Vi vokste oss større enn Stavanger. I fjor ble Sandnes med «Pridegadå i Sandnes». Da ble det naturlig å ta navnet Rogaland, forteller Idland.

Skeivå Rogaland Pride er større enn noen gang. Festivalen har fått med seg en ekstra helg. Etter åpningen på Tou Scene fredag klokken 19.00 er det nærmere 50 arrangementer, konserter, debatter, foredrag og festligheter kan deltakerne være med på før avslutningen med Skeiva Nattå lørdag 2. september. . Det meste er gratis.

Ordfører Kari Nessa Nordtun gleder seg til å være med på prideparaden lørdag 2. september.

Dette er høydepunktene

Festivalsjef Idland drar fram noen høydepunkter:

– Pridegadå i Sandnes på lørdag blir fantastisk. Det blir enda større enn det var i fjor. Burlesque på Tou er et høydepunkt. Mini Pride på Gramstad blir en flott familiedag. Ellers blir det mange kjekke paneldebatter og foredrag, forteller Idland.

Utenom paraden trekker hun også fram Pride Park som «et must».

– Pride Park er som en egen musikkfestival som går over to dager. Mange konserter og interessante artister. Det er gratis for alle.

Det er forventet over 25.000 deltakere på årets Skeivå Rogaland Pride.

– Skeptisk? Delta

Skarstein oppfordrer folk som er skeptiske til Pride til å delta.

– Mange av de som er skeptiske vet nok ikke helt hva Pride egentlig er. De kan gjerne delta på de ulike debattene som arrangeres, og få et innblikk og bedre forståelse. Da foreslår jeg debattene om seksualundervisning i skolen, sier hun.

Idland og Skarstein minner om at Skeivå ikke bare er for skeive.

– Alle er velkomne. Det blir moro og lærerikt, sier Idland.

– Hva er egentlig skeiv? Det har blitt et utvidet begrep. Det gjelder jo egentlig alle som føler at de bryter litt med normen, sier Skarstein.

Program Skeivå Rogaland Pride:

Fredag 25. august:

Åpning på Tou Scene klokken 19.

Etterfest på Blåveis klokken 21.

Lørdag 26. august

Den tjukke skeive kroppen, Sølvberget klokken 13.

Pridegadå i Sandnes, Havnegata klokken 14

Workshop i normkritikk – Restar, Sølvberget klokken 14.30.

Rapture (forestilling), St. Petri kirke klokken 20.

Fifi von Tassel Presents Burlesque, Tou Scene klokken 22

Søndag 27. august:

Mini Pride på Gramstad, familiedag, klokken 13.

Samtale: SKEIVY BLUNK: Å se kunst med andres blikk, Stavanger kunstmuseum klokken 14.

Mandag 28. august:

Puma Camillê: Workshop / Choreography Lab (More dates), Verven klokken 10.30.

Film – Skeiv Mamma, Odeon kino, klokken 18.

Hva om barnet ditt er trans? Tou Scene klokken 18.

Maskeverksted for Ungdom, Sølvberget klokken 18.

Hvorfor MÅ vi snakke om skeiv i skolen? Tou Scene klokken 19.30.

Tirsdag 29. august:

UiS på Skeiva, biblioteket UiS klokken 12.

Bokbad: Skeive linjer i norsk historie, Tou Scene klokken 18.

Speedfriending for ungdom, Blåveis klokken 18

Queer Speed Dating, Blåveis klokken 19.

Filmvisning og panel: Paris is Burning (ENG), Tou Scene klokken 20

A Butch is a Butch is a Butch is a Butch, Tou Scene klokken 20.30.

Onsdag 30. august:

Minigolf + Skeivå = Sant, Stavanger camping fra klokken 13.

Klarer kirken å leve med «to syn» på skeive? Sølvberget klokken 17.30

ERIK, Tou Scene klokken 18.

Regnbuemesse, St. Petri kirke klokken 19.

ALL TOMORROW’S PARTIES – Brynjar Åbel Bandlien, Stavanger kunstmuseum klokken 19.

Ungdomskveld i Pride House, Tou Scene klokken 19.

Torsdag 31. august:

Arbeidslivet på skeivå – et foredrag om hvorfor skeiv tematikk er viktig på arbeidsplassen! Blyge Harry klokken 12.

LO Snakkbar – Hvorfor Pride og parade? Blyge Harry klokken 18.

Skeive minoriteter og «Det tredje rommet» (ENG) Stavanger kunstmuseum klokken 18.

Maskeradeball for ungdom, Tou Scene klokken 18.

Foredrag fra Rogaland BDSM, Tou Scene klokken 20.

Kinky Karaoke, Fri i Fargegata klokken 22.

Fredag 1. september:

Skeiv i fotballen – Pride Park, Pride Park klokken 16.30

ENGSTELIG – Pride Park klokken 17.30

HOMOLOBBYEN (Livepodcast) – Pride Park, Pride Park klokken 18.15.

VALP – Pride Park, Pride Park klokken 19.15.

Musikkbingo med Mio og Tino – Pride Park, Pride Park klokken 20

ALESSANDRA – Pride Park, Pride Park klokken 21.30.

DRAG NIGHT, Tou Scene klokken 22.

Lørdag 2. september:

Pride Parade 2023, Byparken klokken 13.

DJ ALPHADIVA – Pride Park, Pride Park klokken 13.30.

MOYKA – Pride Park, Pride Park klokken 15.

TORINE – Pride Park, Pride Park klokken 16.30.

SKEIVA NATTÅ, Tou Scene klokken 22.

Styreleder i Fri Rogaland, Karoline Skarstein og festivalsjef for Skeivå Rogaland Pride, Live Idland oppfordrer pride-skeptikere til å komme og vite mer om hva Pride egentlig handler om. (Arne Birkemo)