Rune Bjerga reagerer på brann-SMS

Brannmannskapene valgte å gå for en kontrollert nedbrenning av huset i Ledaalsgata på Vestre Platå i Stavanger etter at det tok fyr i 20-tiden torsdag kveld.

Boligen som brant var under oppussing. Ingen personer ble skadd. Brannmannskapene måtte kjempe mot flammer og mye røyk.

Brannen var så omfattende at nødetatene valgte å varsle mennesker i nærheten med en SMS, som ble sendt 20.37.

Politiet var oppgitt som avsender av SMS-en, som ba folk om å lukke dører og vinduer, stenge av ventilasjonsanlegg og holde seg innendørs -samt følge med på informasjon fra myndighetene.

Denne SMS-en sendte politiet ut til telefonene til mennesker som oppholdt seg i nærheten av brannen på Vestre Platå torsdag kveld. Men ikke alle mottok meldingen, og flere har reagert på at nødetatene ikke var tydeligere nok hvor det brant. (Privat)

Rune Bjerga: – Knallhard ordlyd

SMS-en har skapt reaksjoner i sosiale medier. Flere reagerer på at de ikke mottok SMS når andre i samme husstand mottok beskjeden. Andre reagerer på at de fikk SMS, selv om de bor andre steder i Stavanger. Noen reagerer på at det ikke ble opplyst hvor i Stavanger det brant.

En av de som reagerte på meldingen fra nødetatene er komiker Rune Bjerga, som bor på Våland.

«Meget spesielt: Må folk holde seg innendørs. Er det et påbud? Er det relevant samme hvor man bor i Stavanger?» spurte Bjerga sine følgere på Twitter.

Meget spesielt: «må folk holde seg innendørs»

Meget spesielt: «må folk holde seg innendørs»

Er det et påbud? Er det relevant samme hvor man bor i Stavanger? 😅





Kultur Komiker Rune Bjerga, som bor på Våland, mottok SMS-varslingen fra politiet om brannen på Vestre Platå. (Kathinka Skott Hansen)

– Først og fremst vil jeg si at det er fantastisk at vi har et slikt varslingssystem. Det er proft og effektivt og bra. Jeg vil ikke at nødetatene skal slutte med det. Det er flott at de gjør det, for all del. Meldingen min på Twitter var ment humoristisk og med glimt i øyet, sier Bjerga til RA og forklarer hva han reagerer på:

– Ordlyden i meldingen er jo knallhard. Folk «må» holde seg innendørs i Stavanger. Gjelder det alle? Stavanger er blitt en stor kommune. Kanskje sitter det fremdeles et eldre ektepar i kjelleren sin på Finnøy som ikke tør å gå ut døren og som venter på «informasjon fra myndighetene». Og vi har ikke fått kontrabeskjed fra «myndighetene» om at det er trygt å gå ut igjen. Avisene er ikke myndighetene, strengt tatt. Det vil jo alltid være noen som tar beskjeder fra myndighetene mer bokstavelig og som i fullt alvor gjør det de blir bedt om, sier Bjerga.

Komikeren synes nødetatene gjerne kunne hatt med mer informasjon om hvor det brant i meldingen.

– Den forrige meldingen jeg har fått fra politiet var da det brant på Tjensvoll i mai. I SMS-en sto det Mosvangen, som ikke er helt riktig, men uansett – det var mer informasjon om hvor det brant. Man får litt mer sammenheng. Det rare den gang var at jeg fikk meldingen, men et familiemedlem som faktisk bor i nabohuset til det som brant, ikke fikk melding, humrer Bjerga.

Slik fungerer systemet

Det var politiet som sendte SMS-en, men det var Rogaland brann og redning IKS som skrev og sendte den ut på vegne av nødetatene – men det er Stavanger kommune som eier og drifter varslingssystemet.

Beredskapssjef i Stavanger kommune, Torstein Nielsen, forklarer hvordan systemet virker og hva som kan være årsaken til at noen fikk varslingen, mens andre ikke fikk den.

– Det er ikke alltid at vi sender ut slike meldinger til innbyggere og mennesker som oppholder seg i nærheten av for eksempel en brann, men systemet blir brukt dersom det er behov for å varsle befolkningen som kan være rammet. I dette tilfellet av røyk. Det blir gjort en vurdering på stedet fra hver gang, sier Nielsen.

Det som skjedde torsdag kveld var at alle mobiltelefoner som oppholdt seg innenfor en viss radius fra brannen mottok SMS-en om å lukke dører og vinduer.

– Da skal alle mobiltelefoner i området få varslingen. Enten det er norske eller utenlandske telefoner. Det har heller ikke noe å si hvilken telefonoperatør man er tilknyttet. Så lenge man er påkoblet en mobilmast i nærheten, vil man bli varslet. Våre tall viser at godt over 90 prosent av de som skal varsles, blir varslet, sier Nielsen.

– At noen ikke har fått meldingen kan skyldes at de er påkoblet en annen basestasjon utenfor området det sendes varsling til. Vi har erfart tidligere at det er eksempler på mennesker som oppholder seg i samme hus som har og ikke har fått SMS. Det kan skyldes at den ene, som ikke mottar SMS-en, er påkoblet en annen mobilmast enn de man bor sammen med.

To varslingsmåter

Beredskapssjefen har ikke tall på antall mennesker som mottok SMS-en torsdag kveld, eller i hvilket område nødetatene valgte å varsle.

Nielsen forteller at myndighetene også kan varsle innbyggerne på to måter:

– Vi kan enten varsle alle mobiltelefoner innenfor et visst område, slik som ble gjort denne gangen. Vi kan også varsle mobiltelefoner som er tilknyttet adresser i et visst område, altså de som bor der. Noen vil kanskje reagerer på at de bor i området det brant, men at de ikke fikk beskjed. Det er fordi vi har valgt å varsle mennesker som faktisk oppholder seg i området. Det er ingen hensikt å sende varsling til noen som er på ferie i Syden, sier Nielsen.

Å varsle innbyggere som bor innenfor et visst område er aktuelt når det er snakk om veiarbeid, vannlekkasje og stengte veier, sier han.

Beredskapssjefen er enig i at meldingen kunne vært formulert annerledes.

– Nå var jeg ikke med på å formulere teksten som ble sendt ut, og jeg kjenner ikke til vurderingene som ble gjort. Men generelt er det ønskelig at meldingene som sendes ut er så detaljer og nøyaktige som mulig. Da slipper man forvirring og uklarheter blant mottakerne, sier Nielsen.

Brannårsaken er ikke kjent

Hvorfor det begynte å brenne i huset er ikke kjent. Påtaleansvarlig Inger Marie Stople forteller at politiet vil gjøre en bred etterforskning.

– Det er fortsatt tidlig i etterforskningen. Vi jobber med undersøkelser på stedet. Vi har gjort avhør av huseier og vitner. Foreløpig har vi ingen informasjon om brannårsaken. Det er uvisst når man kan gå i gang med etterforskning på branntomten. Politiet etterforsker bredt og vi vil se på flere hypoteser, sier politiadvokaten.