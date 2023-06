Åpnet Gladmat: – Enormt stolt

Med de ordene åpnet landbruksminister Sandra Borch (Sp) årets Gladmatfestival. Som statsråd for maten er hun stolt over det hun møter i Stavanger.

– Det er utrolig hyggelig å være her igjen. Rogaland er ett av våre viktigste matfylker, det er det ingen tvil om. Nå møtes man til fest og for å smake på god mat. Jeg må si at som landbruks- og matminister så er jeg enormt stolt over den utviklingen som skjer på lokalmat i Norge, sa Borch da festivalen åpnet klokken 12.00.

Ta runden blant utstillerne og nyt maten, oppfordret Gladmat-sjef Maren Skjelde.

– I 361 dager har vi gledet oss til denne dagen. Årets tema er lokalmat. Ta runden blant utstillerne, nyt maten og kos dere, men gå også inn på sidene og filtrer dagen så dere får med dere alt som skjer.

Kjendiskokken Arne Brimi deltok også på åpningen på Torget, og sa dette om festivalen.

– Gladmat er en institusjon og fyrtog i hele Norge som skal være en inspirasjon for alle som tror på at mat er kultur. Dette er fantastisk, det er en fest.

– I 25 år har Gladmat vært et utstillingsvindu for det som gjør regionen vår unik, sa ordfører Kari Nessa Nordtun, og hyllet tomaten som tema og minnet på at halvparten av tomatene i Norge blir produsert i Rogaland.

– I Stavanger har vi en stor bredde i utelivet og jeg er glad for at vi har spisesteder med høy kvalitet som passer for enhver lommebok. Det er det jeg liker med Stavanger og som gjør matbyen vår helt spesiell. Benytt sjansen folkens, smak på noe nytt, la deg inspirere og kos dere med venner og familie.

Fikk Gladmat-stipend

Gladmatstipendet der to priser á 30.000 kroner ble delt ut mataktører som har vist engasjement, innovasjon og bærekraft, og Bravo og Lauvnes Gartneri er vinnerne av Gladmatstipendet 2023 fra Inge Steenslands Stiftelse.

Juryen bestående av Kristin Austigard (Det Norske Måltid), Amanda Bahl (Bergen Matfestival), Anita Løyning (Opplæringskontoret for restaurant- og matfag) og Harald Minge (Næringsforeningen i Stavanger-regionen).

Prisen tildeles en aktør som utfordrer det tradisjonelle med innovative smaker. Med sitt personlige preg på både interiør, meny og service, føler gjestene seg velkomne i en lun og hjemmekoselig atmosfære, heter det i en pressemelding.

Juryen begrunner prisen med at “gjestene opplever et åpent kjøkken med engasjerte unge ansatte, som serverer lokale råvarer i sesong på nostalgiske tallerkener. Restauranten åpnet i 2022 og har allerede rukket å få anbefaling i Michelin-guiden, der inspektørene hyller restauranten for sine forfriskende presise og rene smaker. Bravissimo!”

Lauvnes Gartner: “Prisen tildeles en innovativ aktør, som med stort engasjement for bærekraft investerer i fremtidsrettet teknologi for å øke produksjonen, redusere energiforbruket og fange karbon. Med sitt fokus på fornøyde kunder, trivsel og med en stor dose pågangsmot har vinneren mangedoblet produksjonen på få år. Gartneriets beliggenhet i sjøkanten på Finnøy i Stavanger kommune, gir optimale lys- og dyrkingsforhold, som resulterer i en produksjon av rundt 1000 tonn smakfulle tomater årlig. Det utgjør imponerende 10 prosent av de norske tomatene. Gartneriet har i dag 45 ansatte og alle arbeider for det samme målet – å skape best mulige smaksopplevelser for sine kunder,” heter det i juryens begrunnelse.





Artikkelen oppdateres.





