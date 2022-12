Tjensvolltorget får endelig et løft

Kommunens planer om å forandre Tjensvolltorget fra et grått og nedslitt område til en mer levende møteplass har versert lenge. I desember 2018 var det et innbyggermøte der det kom en rekke innspill til forbedringer. I januar 2020 var politikere på befaring og vedtok planer for opprustning, men tiden har gått uten at noe har skjedd, før utvalg for miljø og utbygging (UMU) godkjente forprosjektet nå rett før jul.

– Det har gått altfor lang tid, og det er veldig bra at det nå endelig skjer noe. Jeg regner med at de innbyggerne som deltok i medvirkningsprosessen har hatt store forventninger, og det er veldig viktig at det ikke blir flere utsettelser, sier leder i UMU, Rune Askeland (MDG).

Busstrasé som nå

I 2020 ble det vedtatt at busstraseen skulle legges utenfor det sentrale torgområdet, men denne endringen er blitt satt på vent av administrasjonen, blant annet på grunn av tekniske forhold og i påvente av private utbyggingsplaner, der kommunen ønsker samarbeid. Flytting av busstraseen var etterlyst i medvirkningsprosessen.

– Busstraseen flyttes ikke i denne omgang, og det kan bli litt krevende å få til gode møtesteder med lekeplass og unger med busser så tett på torget, men det må løses. Målet er å få møteplasser på tvers av generasjonene og for barnefamilier i nærområdene, sier Askeland.

Han peker på at endringene ikke blir så store som politikerne så for seg for noen år siden.

– De som har sett for seg et fullstendig endret torg må nok se at det ikke skjer i denne runden, men det blir en forbedring fra dagens situasjon, sier Askeland.

Korttidsparkering

I 2020 vedtok et stort flertall (med unntak av Frp og H) å fjerne korttidsparkeringen ved torget. I I UMU-møtet før jul ble det derimot flertall (H, Frp, FP og V) for å opprette flere korttidsparkeringsplasser ved bygningen med helsetjenester.

– Uheldig, og helt på tampen i prosessen. Mer parkering gir mindre torg, sier Askeland.

I forprosjektet legges det opp til et mest mulig bilfritt torg med mange benker, en vannattraksjon, mer beplanting og lekeplass. Det er satt av 7,5 millioner kroner til opprustingen. Hugo Watnes lekeskulptur skal rengjøres og pusses opp, og kan bli flyttet noen meter. UMU understreket i vedtaket at en eventuell flytting må avklares med kunstneres enke, som har arvet rettighetene.

Hugo Watnes lekeskulptur på Tjensvolltorget skal pusses opp, og muligens flyttes litt. (Stein Roger Fossmo)





Arbeid i høst

Området er i dag som kjent preget av varme, røde farger, og forprosjektet legger opp til at det skal videreføres i belegning og i detaljer i møblement og utstyr.

I UMU-møtet ble administrasjonen bedt om å vurdere om bydelshuset på Tjensvoll kan flyttes til tomme lokaler på Tjensvoll torg, for å skape og samle aktivitet, og også bedt p vurdere «om det er mulig å sette opp en kreativ lekeplass på Tjensvoll torg med støydempende tiltak for å ivareta støysensitive naboer, og samtidig fremme aktivitet på torget».

På nyåret og i vår skal tiden brukes til detaljprosjektering og utlysning til entreprenører. Byggeperioden er satt fra september til desember 2023, og opparbeidelsen skal være ferdig i januar 2024.

Tjensvolltorget slik det framstår i dag. (Stein Roger Fossmo)