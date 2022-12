Fem hus rives for å gjøre plass til 35 leiligheter på Lassa

Saken har allerede blitt godkjent i første runde i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Nå ber kommunedirektøren i Stavanger politikerne om å godkjenne detaljreguleringen.

Utbyggeren Base Bolig kaller prosjektet, som ligger mellom Ytre Eiganesvei og Rektor Berntsens gate, for Lassa Living.

– Leilighetene blir på mellom 40 og 170 kvadratmeter, med en høy andel store leiligheter. Gjennomsnittsstørrelsen blir rundt 100 kvadratmeter, og med seks townhouses, som er familieboliger over to etasjer. Tanken er at personer i alle faser av livsløpet skal kunne bo her, slik at det blir en god miks av beboere, sier prosjektleder Odd-Are Njå til RA.

Parkering sentralt

Base Bolig har utarbeidet prosjektet med en parkeringsdekning på 0,8 per leilighet, i kommunedirektørens innstilling ønskes etter innspill fra Statsforvalteren parkeringsdekning på 0,6, med andre ord at seks av 10 leiligheter får parkeringsplass i kjelleren på nybygget. Njå og Base Bolig setter sin lit til at politikerne går for 0,8.

– Dette handler først og fremst om forutsigbarhet. Under høringsrunden i 2020 var det ikke stilt spørsmål ved en parkeringsdekning på 0,8, som er innenfor regional- og kommuneplanen for området, sier Njå.

«Kommunedirektøren anbefaler en lav parkeringsdekning på grunn av nærhet til hovedkollektivtrasé, og i tråd med overordnede mål om nullvekst i biltrafikk. Dette er en reduksjon sammenlignet med versjonen som var på høring,» heter det i saksinnstillingen signert kommunedirektør Per Kristian Vareide og hans stab.

– Vesentlig inngrep





De høyeste blokkene i utbyggingen blir 7 etasjer. (mm870)

– Det er over to år siden førstegangsbehandlingen av byggeprosjektet og gjennomgang av merknader. Vi har allerede kommet langt i prosjekteringen, og endringen til 0,6 kom først for noen dager siden. Endringen vil bety et vesentlig inngrep i grunnstrukturen for prosjektet, sier Njå, som blant annet argumenterer med høy andel store leiligheter og mindre fremmedparkering i strøket hvis antallet parkeringsplasser i kjelleren beholdes.

Prosjektet medfører at fem hus i ett av byens mest ettertraktede strøk, tre tomannsboliger og to eneboliger, må rives.

– Noen av disse boligene er allerede rivingsklare. Dette området er helt klart modent for fornyelse, sier Njå.

Ferdig prosjekt

Base Bolig ser for seg snarlig salgsstart.

– Tidspunktet er avhengig av hvordan den politiske prosessen framover blir. Vi har et ferdig prosjekt, og ønsker salgsstart i løpet av første halvår i 2023, men hvis vi må gjøre en del tiltak, er det igjen usikkert når prosjektet blir klart for salg, sier Njå.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandler detaljreguleringen torsdag 15. desember, og planen er at kommunestyret skal avgjøre saken mandag 31. januar.

