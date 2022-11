Elden om «komlehåve»-dom: – Politiet bør ta det med et smil

RA skrev nylig om en mann som skal ha kalt en politibetjent «jævla komlehåve» og «brødhåve,» og som nektet å vedta forelegget han fikk på 8000 kroner for hendelsen.

Utsagnene falt 30. mars i år, da politiet var hjemme hos den 38 år gamle mannen i boligen hans i Sandnes. Hensikten med besøket var å forkynne noen dokumenter i forbindelse med en annen straffesak. Sandnes-mannen reagerte da politiet kom i uniform og kjørte en cellebil, mens han av hensyn til barna hadde bedt dem stille uinformert og kjøre sivil bil.

Fordi 38-åringen nektet å vedta forelegget, var saken var oppe i Sandnes tinghus 20. oktober. Der ble han dømt til å betale 9600 kroner subsidiært, (det vil si for det tilfelle at boten ikke betales/inndrives) fengsel i 9 dager. Han ble også dømt til å betale 1800 kroner i saksomkostninger.

– Burde tatt det med et smil

– Jeg tenker generelt at politiet bør ha en høy terskel for verbale uttalelser, og ta det med et smil. Slike utsagn sier normalt mest om den som framsetter dem. Der utsagn følges opp med fysiske utfall eller nektelse av å følge pålegg om for eksempel å gå hjem, bør politiet reagere kjapt og resolutt, og eventuelt kjøre bråkmakeren til arresten for å roe seg ned, sier advokat John Christian Elden, til RA.

Han understreker at det er forskjell på trusler og skjellsord, og at trusler aldri skal aksepteres.

– Hva tenker du kan skje med respekten for politiet om terskelen for hva man kan kalle politiet heves?

– Jeg tenker respekten kan bli større om politiet slutter å bruke tid og krefter på personer som bare har det i kjeften. Inngrep mot å bli kalt ulike tvilsomme navn på politiet, «komler» eller «hæstkuker», bidrar ikke til å skape respekt, men senker den når folket ikke skjønner hvorfor det er viktig å bruke ordensmakt.

Foreslår lovendring

Lignende saker har vært diskutert før, og det har ført til at Ytringsfrihetskommisjonen nå foreslår å fjerne ordet «skjellsord» i §§ 156 og 265, for å heve listen for hva som er lov å si til polititjenestepersoner.

– Vårt poeng er at vi ønsker en vid ytringsfrihet i Norge. Dette punktet henger sammen med rapporten vi har lagt fram. Vi mener det må være lov å komme med menneskelige reaksjoner på myndighetsutøvelse, sier Kjersti Løken Stavrum, leder for Ytringsfrihetskommisjonen, til RA. Kommisjonen la fram sin rapport i midten av august.

Løken Stavrum vil ikke kommentere komlehåve-dommen direkte, men kan si at de generelt har sett saker som ligner på dette, og som tyder på at det er verdt å gå inn i en debatt, med lave skuldre og se om det har utviklet seg noe som ikke er gunstig.

– Politiet bruker mye ressurser på å forklare folk hvorfor de verner SIANS ytringsfrihet, og det er viktig. Men, vi ser dette som en del av den samme diskusjonen, sier Løken Stavrum.

Elden mener Ytringsfrihetskommisjonen treffer godt med sitt forslag.

– Hårfin linje

Justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, mener det ofte kan være en hårfin linje mellom en småfrekk, ufarlig slengbemerkning og sjikane.

– Jeg er opptatt av at de som går på jobb for å beskytte oss andre, skal slippe å få sjikanerende og trakasserende bemerkninger kastet etter seg, sier han til RA.

– I Norge har vi generelt ikke særlig stor respekt for autoriteter, og det kan ha sine positive sider. Jeg mener likevel at hvis man går på jobb for det offentlige, så bør man ha et ekstra vern. Ansatte i politiet bærer en stor bør på sine skuldre og må stå i mange krevende situasjoner på vegne av samfunnet. Politibetjenter må tåle mye, men sjikane og trakassering er ikke blant det, sier Stensland.

Han understreker at det ikke skal være tvil om at ytringsfriheten står sterkt i Norge.

– Vi skal ha skyhøy takhøyde for kritikk, men kaller du noen som har som jobb å beskytte deg med livet som innsats for et «jævla komlehåve», så må du gå i deg selv.

I dommen fra Sør-Rogaland tingrett i Sandnes vises det til tidligre rettspraksis, der «rasshøl», «jævler», «politifan», «drittsekk og en møkkamann» og «idioter» blir vurdert som skjellsord. Høyesterett har også avgjort at «jævla dust, idiot og psykopat» blir ansett for å være forulemping av offentlig tjenestemann. Ifølge retten blir «komlehåve» forsterket ved at dømte også sa «jævla».

I en tidligere dom ble en finnmarking frikjent for å ha kalt en politibetjent “hæstkuk”, men i sommer slo Vestre Finnmark tingrett fast i en dom at uttrykket ikke kan brukes mot ordensmakten.

---

Fakta:

Komle er en tradisjonsrik matrett som lages av raspet, rå potet og mel. Deigen formes til boller og kokes/trekkes i kjøttkraft eller saltvann. Talg, flesk eller fisk kan legges inn i ballen.

Retten går under navnet komle på Sørvestlandet og raspeball lengre nord på Vestlandet, men kalles også kompe, klubb, klot og kjuke.

Flere andre land har sine varianter av retten. I Tyskland spises Kartoffelkloß, Litauen har raspeballens tvilling, cepelinai, som nasjonalrett. mens Sverige har palt.

Kilde: SNL

---