Stavanger får millioner: - Viktig i kampen mot ulikhet

– Jeg er glad for å se at mange søknader fra Stavanger og Rogaland har blitt prioritert i den harde kampen om disse midlene, med hele 1070 søknader fra hele landet. Det vise rat vi har mange aktive og dyktige idrettslag og organisasjoner som virkelig ønsker å bidra i kampen mot ulikhet, sier Tom Kalsås, vararepresentant på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Det Kalsås snakker om er fordelingen av midlene under ordningen «Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet».

Formålet med ordningen er å skape varig og økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet.

Målgruppene for ordningen er:

Barn og ungdom fra 6 til 19 år i familier med vedvarende lavinntekt.

Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.

Personer med funksjonsnedsettelse. Målgruppen er ikke aldersbegrenset.

Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

– Viktig bidrag

I oversikten kan du se hvilke tiltak i Rogaland som får midler. Tiltak i Rogaland blir tildelt i overkant av 4,8 millioner kroner. Av disse går 3,7 millioner til tiltak i Stavanger.

– Dette er nok et viktig bidrag i kampen mot ulikhet, særlig rettet mot barn og unge som vokser opp i familier med dårlig økonomi, og personer med funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn som opplever særlige barrierer for å delta i idrett og fysisk aktivitet, sier Kalsås til RA.

– Dette er særlig viktig nå som vi har lagt bak oss en tid med pandemi og vi vet at flere har falt ut av idrett og mistet tilknytning til fritidsaktivitet, legger han til.

Frilager: – Veldig kjekt

Frilager på Friheim i Stavanger er en utlånsportal for friluftsutstyr til mennesker som ikke har mulighet til å ha friluftsutstyr selv.

Frilager får 504.000 kroner. Det kommer godt med, sier daglig leder Kine Vassbø.

– Kjempebra! Pengene skal gå til bekledning til barn og unge fra seks til nitten år. Slik at alle skal få muligheten til å delta på skoleturer, leirskoler og andre aktiviteter, sier Vassbø til RA.

Nå skal hun gå til innkjøp av ullundertøy, fjellsko, skallbukser, jakker, votter, luer – ja, det som trengs for å være utendørs på tur.

Frilager samarbeider med skoler og organisasjoner.

– Interessen øker. Før var det noen få elever som det ble bestilt klær til, nå ser vi gjerne at hele skoleklasser bestiller hos oss. Det er lærerne som bestiller, gjerne når de skal på leirskole eller på turer. Vi oppfordrer lærerne til å også gå med klær fra oss, slik at det ikke blir stigmatiserende for dem som faktisk trenger det, forteller Vassbø.

Organisasjoner kan også få låne klær og utstyr,

– Nylig var Stavanger turistforeningen innom og låne klær til en gjeng ukrainere som var på tur i Lysebotn. Vi ønsker at flest mulig skal få mulighet til å være med på aktiviteter, sier Vassbø.

Frilager på Friheim hadde inne tre søknader. De søkte også om midler til redningsvester og skiutstyr. Dette fikk Frilager ikke tildelt midler til.

Kine Vassbø, daglig leder i Frilager. Kine Vassbø, daglig leder i Frilager. (Mari Wigdel)

Slik finansieres ordningen

Ordningen er finansiert som et spleiselag av statsbudsjettmidler, spillemidler og private midler. Staten skal samlet bidra med 100 millioner kroner i perioden, mens de tre private bidragsyterne OBOS, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen VI samlet skal bidra med tilsvarende beløp.

I første søknadsrunde kom det inn over 1070 søknader med en søknadssum på over 570 millioner kroner, og 250 søkere får til sammen 100 millioner kroner.

Det kommer en ny søknadsrunde med 100 nye millioner som skal fordeles i 2023.

4,8 mill. til tiltak i Rogaland:

Norges jeger og fiskerforbund Rogaland

Aktivitetsdager gjennom Hekta prosjektet til NJFF Rogaland (Stavanger): 1.500.000

Frilager Nord-Jæren (Stavanger)

Turklær og sko: 504.000

Vesterlen krets av Norges speiderforbund (Stavanger)

Mangfold av unge jentespeiderledere: 390.000

Islamske opplæringssenter (Stavanger)

Svømme og fysiske aktivitetstilbud for barn og unge: 373.000

Sørvest bandyregion (Stavanger)

Innebandy for alle: 325.000

Karmøy jeger fisker og naturvernforening (Karmøy)

Paratrap leirdueskyting for personer med funksjonsnedsettelser: 260.000

Egersunds idrettsklubb (Eigersund)

Inkluderings av barn og unge i lavinntektsfamilier: 230.000

Godeset speidergruppe (Stavanger)

Rekruttering av speidere og opplæring av nye ledere: 229.000

Sauda jeger og fiskerforening (Sauda)

Familieplass med gapahuk tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne: 208.750

Mastra idrettslag (Stavanger)

Ungeledere – trenere i Mastra IL Turn: 200.000

Stavanger innebandyklubb (Stavanger)

Jenteløftet Stavanger Innebandyklubb: 130.000

Haugesund turnforening (Haugesund)

Kompetanseheving unge trenere og ledere (jenter inntil 26 år): 100.800

Haugesund bordtennisklubb (Karmøy)

Alle skal med: 100.000

Sola fotballklubb (Sola)

Aktivitets- og utstyrsfond for lavinntektsfamilier: 100.000

Haugaland klatrelag (Haugesund)

Klatring for alle: 98.000

Stavanger innebandyklubb (Stavanger)

Utvikling av unge ledere: 50.000

Haugesund turnforening (Haugesund)

Støtte for at barn/ungdom fra lavinntektsfamilier skal kunne delta på turnaktiviteter: 40.000

Karmøy badmintonklubb (Karmøy)

Trening og aktivitetshelg for Para & Spesial utøvere i nyåpnet Vormedal idrettshall: 30.000

Sauda klatre klubb (Sauda)

Innkjøp av seler: 9000

