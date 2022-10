Budsjettlekkasje: Frilager på Sunde får mer penger

I statsbudsjettet som legges fram på torsdag foreslår regjeringen å øke de økonomiske rammene til ordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge», fra 96 millioner kroner til 664 millioner kroner. 20 millioner kroner bevilges til utstyrssentraler.

Dette er en av få lekkasjer i et svært stramt statsbudsjett.

– I et stramt budsjett, der utgifter skal betales og oljepengebruken skal ned, har regjeringen likevel valgt å prioritere å legge til rette for at alle barn og unge skal få delta i samfunnet og ha mulighet til å være med på fritidsaktiviteter, sier Kalsås.

– Barna våre har nå lagt bak seg en tid med pandemi og vi vet at flere har falt ut av idrett og mistet tilknytning til fritidsaktivitet. Vi vet også at prisveksten rammer mange barnefamilier hardt, og at det i utgangspunktet er mange barn og unge i Norge som vokser opp i fattige familier, skriver Tom Kalsås (Ap) i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. (Arbeiderpartiet)

– Av styrkingen skal 20 millioner kroner gå til utstyrssentraler som for eksempel Frilager her i Rogaland. Resten av midlene skal gå til ulike aktiviteter og tilbud for barn og unge som står i risiko for å havne i utenforskap, blant annet gratis eller rimelige ferie- og fritidsaktiviteter, åpne møteplasser som fritidsklubber, lokale fritidskasser, aktivitetsguider, sommer- og deltidsjobber, samt loser/ungdomsloser som skal hjelpe unge med å fullføre utdanningsløp. Her kan både kommuner og frivillige lag og organisasjoner i Rogaland søke på ordningen.

Mer bærekraft

Hengekøyer, ulltøy, votter, fjellsko, ryggsekker, våtdrakter, telt, skøyter, ski, staver. Alt dette og mer, ligger inne på utstyrssentralen Frilager på Friheim på Madla.

11 kommuner på Nord-Jæren har et samarbeid med utstyrssentralen. Det er foreløpig ikke klart hvor mye ekstra Frilager får over statsbudsjettet.

– Vi er absolutt glade for denne ekstra støtten. Det handler om å bruke midlene lurt. Jeg håper vi kan kjøpe inn nytt utstyr, men også at vi kan bruke en del av disse pengene til å administrere utstyret fordi uten logistikk, blir det mindre bærekraftig. Utstyr holder lenger med godt vedlikehold, derfor blir nytten av utstyret bedre hvis vi har bedre administrasjon. Hvis ikke alle midlene er øremerket, vil vi også styrke administrasjonen, sier daglig leder Kine Vassbø.

Kine Vassbø, daglig leder i Frilager, forteller at Frilager nylig fikk 100 par fotballsko fra en skole som hadde fått midler til innkjøp, men som ikke visste hvordan de skulle bruke dem. – De stod bare å samlet støv, sier Vassbø. (Mari Wigdel)

– Vi jobber mye mot bærekraft, og streber mot at det skal være bærekraftig helt fra produsent til vi leverer ut. Vi har samarbeid med ReTuren systue som fikser ting for oss. Når utstyret er så utslitt at det ikke går an å bruke det mer, syr de produktene om til andre ting.

Hun peker bort på noen sekker som står ved inngangen.

– Disse posene er laget av utslitte telt og brukes til å levere utstyr.

Gjenbruksposer, Frilager Til å frakte utstyr rundt omkring på Nord-Jæren, bruker Frilager poser sydd om av slitte teltduker. (Mari Wigdel)

Leie framfor å eie

– Før skulle man eie alt man trengte, men folk er mye mer bevisst på bærekraft og delingsøkonomi, og derfor er det mer akseptert å låne ting nå. Og det er veldig kjekt, sier Vassbø.

Hun forteller at en Frilagers nøkkelfunksjoner er å låne ut utstyr til barn og unge i lavinntektsfamilier.

– Vi samarbeider mye mer turarrangørene, og det er i prinsippet de som har kjennskap til hvem som har behov for det ekstra utstyret. Når lærere skal på tur, tar vi direkte kontakt med skolen.

For å bestille det korrekte utstyret, får Frilager en liste fra lærerne eller arrangøren.

Kine Vassbø, daglig leder i Frilager. Kine Vassbø, daglig leder i Frilager. (Mari Wigdel)

– Der er det krysset av på en liste som informerer oss om hva de har behov for. For eksempel fire jakker og ullgensere i størrelse x-small. Så kjører vi ut og leverer det på skolen. På den måten treffer vi målgruppen. Med mer midler klarer vi å nå enda flere skoler og dekke enda flere ungers behov, sier hun.

– Jeg har nettopp vært i dialog med Kleppe ungdomsskole som skal på leirskole. Gratisprinsippet i skolen sørger for at elevene ikke skal trenge å bruke penger, men når du ser på pakkelistene til disse turene skal de ha ull, fjellsko, skallbekledning, sovepose, ryggsekk. Det er ganske dyre ting. Derfor er det viktig at vi tar den dialogen med lærerne, slik at alle elevene som skal på tur føler seg inkludert.

Kano, Frilager Av de omlag 250 kanoene Frilager er i besittelse av, eier de et fåtall selv. De fleste er kanoer eid av andre organisasjoner som selv sliter med å administrere dem. (Mari Wigdel)









Her er tiltakene som dekkes av tilskuddsordningen:

20 millioner til eksisterende og nye utstyrssentraler.

Tilbud om gratis eller rimelige ferie- og fritidsaktiviteter til barn og unge.

Midler til åpne møteplasser (fritidsklubber, ungdomshus m.m.) og aktivitetsguider.

Penger til lokale fritidskasser som dekker kontingenter eller andre utgifter til fritidsaktiviteter.

Ordninger som skal bidra til at flere får sommer- og deltidsjobber.

Penger til loser/ungdomsloser som skal hjelpe unge med å fullføre utdanningsløp.





