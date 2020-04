– Med de planlagte oppgraderingsarbeidene og langt færre forhåndsbestilte billetter solgt, ser vi oss nødt til å innstille flere avganger med Sørtoget i påsken. Men, de som velger å reise med Sørtoget har fortsatt avganger å velge imellom, sier administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead Norge i en pressemelding.

Se avgangene nederst i artikkelen.

Bane Nor har planlagt arbeid på sporene 4. til 12. april. I tillegg har Go-Ahead forhåndssolgt langt færre billetter en vanlig. Derfor innstilles togavganger i påsken.

Bane NOR utfører nødvendig oppgraderingsarbeid mellom Lysaker og Drammen i påsken. Go-Ahead opplyser at alle tog som kommer fra sør vil snu i Kongsberg og det settes opp buss for tog mellom Oslo og Kongsberg.

– Det er aldri gøy å innstille tog, men vi må tilpasse togproduksjonen vår til situasjon hele Norge nå står ovenfor. Vi tilpasser oss helsemyndighetenes råd og anbefalinger, og det anbefaler vi våre reisende å gjøre også, sier Elgin.

– Fordi det utføres nødvendige oppgraderingsarbeider på Drammenbanen fra 4. april til og med 12. april, må vi dessverre kjøre buss for tog mellom Kongsberg og Oslo i begge retninger. Men 2. påskedag skal ikke berøres av arbeidene. Vi ser frem til å kunne frakte passasjerene i tog hele veien denne dagen, avslutter Elgin.

Slik kjører Sørtoget i påsken:

9. april Skjærtorsdag

• Fra Stavanger kl. 06.47 til Oslo kl. 14.34 «Buss for tog Kongsberg – Oslo»

• Fra Oslo kl. 16.00 til Stavanger kl. 00.11 «Buss for tog Oslo – Kongsberg»

• Fra Arendal kl. 10.08 til Oslo kl. 14.34 «Buss for tog Kongsberg – Oslo»

• Fra Oslo kl. 16.00 til Arendal kl. 20.57 «Buss for tog Oslo – Kongsberg»

• Fra Arendal kl. 19.11 til Stavanger kl. 00.11

• Fra Stavanger kl. 06.47 til Arendal kl. 11.41

10. april Langfredag:

• Fra Stavanger kl.06.47 til Oslo kl. 14.34 «Buss for tog Kongsberg – Oslo»

• Fra Oslo kl. 16.00 til Stavanger kl.00.11 «Buss for tog Oslo – Kongsberg»

• Fra Arendal kl. 10.08 til Oslo kl. 14.34 «Buss for tog Kongsberg – Oslo»

• Fra Oslo kl. 16.00 til Arendal kl. 20.57 «Buss for tog Oslo – Kongsberg»

• Fra Arendal kl. 19.11 til Stavanger kl.00.11

• Fra Stavanger kl. 06.47 til Arendal kl. 11.41

11. april Påskeaften:

• Fra Stavanger kl. 08.47 til Oslo kl. 16.36 «Buss for tog Kongsberg – Oslo»

• Fra Oslo kl. 14.00 til Stavanger kl. 22.04 «Buss for tog Oslo – Kongsberg»

• Fra Arendal kl. 12.09 til Oslo kl. 16.36 «Buss for tog Kongsberg – Oslo»

• Fra Oslo kl. 14.00 til Arendal kl. 18.52 «Buss for tog Oslo – Kongsberg»

• Fra Arendal kl. 17.20 til Stavanger kl. 22.04 • Fra Stavanger kl. 08.47 til Arendal kl. 14.41



12. april 1. påskedag:

• Fra Stavanger kl. 08.47 til Oslo kl. 16.36 «Buss for tog Kongsberg – Oslo»

• Fra Oslo kl. 14.00 til Stavanger kl. 22.04 «Buss for tog Oslo – Kongsberg»

• Fra Arendal kl. 12.09 til Oslo kl. 16.36 «Buss for tog Kongsberg – Oslo»

• Fra Oslo kl. 14.00 til Arendal kl. 18.52 «Buss for tog Oslo – Kongsberg»

• Fra Arendal kl. 17.20 til Stavanger kl. 22.04

• Fra Stavanger kl. 08.47 til Arendal kl. 13.41



13. april 2. påskedag:

• Fra Stavanger kl. 06.47 til Oslo kl. 14.25

• Fra Stavanger kl. 08.47 til Oslo kl. 16.25

• Fra Stavanger kl.15.33 til Oslo kl. 23.25

• Fra Stavanger kl. 22.17 til Oslo kl. 07.25

• Fra Oslo kl. 07.25 til Stavanger kl. 15.05

• Fra Oslo kl.14.25 til Stavanger kl. 22.04

• Fra Oslo kl. 16.25 til Stavanger kl. 00.11

• Fra Oslo kl. 22.25 til Stavanger kl. 07.20

• Fra Arendal kl. 10.08 til Oslo kl. 14.25

• Fra Arendal kl. 12.09 til Oslo kl. 16.25

• Fra Arendal kl. 19.11 til Oslo kl. 23.25

• Fra Oslo kl. 07.25 til Arendal kl. 11.41

• Fra Oslo kl. 14.25 til Arendal kl. 18.52

• Fra Oslo kl. 16.25 til Arendal kl. 20.57

• Fra Arendal kl. 10.08 til Stavanger kl. 15.05

• Fra Arendal kl. 17.20 til Stavanger kl. 22.04

• Fra Arendal kl. 19.11 til Stavanger kl. 00.11

• Fra Stavanger kl. 06.47 til Arendal kl. 11.41

• Fra Stavanger kl. 08.47 til Arendal kl. 13.41

• Fra Stavanger kl. 15.33 til Arendal kl. 20.57



Fra skjærtorsdag til og med 1. påskedag vil bussene dra 25 minutter tidligere enn opprinnelig avgangstid fra Oslo.