Blide på Blinkfestivalen

Solen skinner og Ruten i Sandnes er fylt med barn og ungdom kledd i treningstøy med nummerskilt. Blinkfestivalen er nemlig i gang og på dagen er det rulleskirenn for unge i alle aldre.

Kristian Vold og datteren Nora (8) er en av mange som har tatt turen til festivalen på fredag ettermiddag.

– Det er utrolig kjekt for det er så mye å gjøre for barna her, sier han.

Nora nikker med og forteller at alt har vært veldig fint, men skyting med laserpistol var best.

– Var det fint eller veldig fint?

– Det var ganske så fint, sier Nora og ler.

Simon Bakke (13) vant i aldersgruppen U13 gutter. (Veronica Irmelin Ellingsen)

– Veldig morsomt

Samtidig som Kristian og Nora har deltatt på aktivitetene på Blinkfestivalen, har Simon Bakke (13) akkurat kommet først i mål i kategorien U13 gutter. Han er litt svett, men ellers lite sliten til å være først i mål.

– Hvordan var det å vinne?

– Det føltes egentlig ganske herlig å vinne. Jeg har aldri gjort det så bra her før, men vi brukte en stund for det ble et lureløp. Ingen ville ligge foran, sier han og ler.

Dette er det sjette året som Simon deltar på Blinkfestivalen. I tillegg til å vinne på fredagen, vant han også ett renn i går. Han forteller at det har vært mye trening i forveien.

– Jeg har prøvd å trene i alle fall en gang hver dag og hatt en del intervaller, sier han og legger til:

– Blinkfestivalen er alltid et høydepunkt i sesongen.

På lørdag skal den unge gutten i finalen og han gleder seg veldig.

– Det blir nok veldig tungt, men også bra. Om jeg vinner er det vanskelig å si. Jeg har i alle fall to veldig sterke konkurrenter som også går veldig fort, så det er 50-50, sier Simon.

Mari Vølstad (13), Leonora Utheim Svela (13), Andrine Maudal Sævland (12) og Synne Byrkjedal Levang (13) er fornøyde med egen innsats i dagens løp. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Jentene Mari Vølstad (13), Leonora Utheim Svela (13), Andrine Mauland Sævland (12) og Synne Byrkjedal Levang (13) h

ar også vært med på renn i dag.

– Det er veldig morsomt for det kommer folk fra overalt og vi får møte mange forskjellige mennesker, sier Synne.

De fire jentene er alle enige i at årets Blinkfestival har vært morsom så langt.

– Det er veldig bra mulighet for oss som er så unge å få gått noen viktige løp, sier Leonora.

Signe (7) får prøve seg på slalomsimulator. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Mange aktiviteter

De som ikke er opptatt med å stå på rulleski kan få prøve seg på en rekke andre aktiviteter på Blinkfestivalen. Signe (7) har allerede klatret til toppen av klatretårnet på under ett minutt og skal prøve seg på hoppbakken. Flere foran henne har falt på vei ned, men Signe er ikke bekymret.

– Jeg har stått mye på ski i Trysil. Jeg har stått ned ungdomsbakken et sted og den var mye brattere og høyere, sier hun.

Etter hun er ferdig er det også mulig å prøve seg på laserskyting og rulleski. I tillegg er maskotene Rami og Ramine der, samt barnas supershow som har show klokken 14.

På fredagskveld skal det også være gratiskonsert med Kurt Nilsen og etter lørdagens festiviteter avslutter Postgirobygget med gratiskonsert.

Maskotene Rami og Ramine er til stede på festivalen. (Veronica Irmelin Ellingsen)

