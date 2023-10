Miljøaktivist Vebjørn om fetterens jobb som miljøminister: – Suspekt

Vebjørn Bjelland Berg er den nye klima- og miljøministerens fetter. Bjelland Berg vokste opp på Eiganes, mens Bjelland Eriksen bodde på Våland, bare en kort gåtur unna. I ungdommen var de begge aktive i AUF.

– Vi har hatt en nær oppvekst sammen og jeg er vanvittig glad i ham. Jeg idoliserte ham som tenåring, og det var på grunn av det jeg ble med i AUF og at jeg var på Utøya og overlevde massakren, sammen med ham. Det er et dypt emosjonelt bånd. Selv om jeg kan være uenig i hva han sier, og mene at det er brutalt og brudd på menneskerettigheter, er jeg utrolig glad i ham. Det kommer ikke til å gå vekk, sier Bjelland Berg til RA.

Mens Andreas Bjelland Eriksen fortsatte i AUF og videre oppover i Arbeiderpartiet, har Vebjørn Bjelland Berg gått en helt annen vei.

– Hvordan er det at han nå har fått den mektigste posisjonen i staten på dette saksfeltet?

– Jeg vet fremdeles ikke hva jeg skal tenke og føle, sier han.

Klimaaktivist Vebjørn Bjelland Berg det er suspekt at Støre gir statsråd-vervet til en som har vært statssekretær i olje- og energidepartementet.

– Åpen for at han kan endre mening

Siden 2019 har han vært medlem av det internasjonale, systemkritiske aktivistnettverket Extinction Rebellion som bruker sivil ulydighet som sin metode. I 2022 var han med å grunnlegge den norske varianten av den internasjonale kampanjen Stopp oljeletinga.

Vebjørn Bjelland Berg stod i spissen for en demonstasjon på ONS i 2022.

Kampanjens metoder er kontroversielle. Aktivister har limet seg fast til verdenskjente malerier som Munchs «Skrik» og Picassos «Massakre i Korea», kastet potetmos på malerier av Claude Monet. I april i fjor lenket og limet Bjelland seg fast og sperret utkjørselen fra oljeterminalen på Sjursøya i Oslo i to uker. På ONS i september samme år, utløste aktivister fra kampanjen brannalarmen på Clarion Hotel Energy da Elon Musk ble intervjuet på scenen.

Bjelland Berg mener det er klar tale fra regjeringen at de gir statsråd-vervet til en som har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet.

– Det er suspekt og det gir sterke indikasjoner på regjeringens faktiske klimapolitikk, sier han og fortsetter:

– Vi fortsetter å berike oss på å bygge ut på en fossilindustri som vi har visst er destruktiv i mange tiår. Det er sorg, frykt og oppgitthet. Hva er det myndighetene har holdt på med? Og hva er det myndighetene fortsatt holder på med nå? Dette er en oppgitthet jeg har hatt overfor Espen Barth Eide og regjeringen. Å ha sånne følelser av oppgitthet og skuffelse, og definitivt et sinne også fordi jeg vet at de vet, kombinert med den kjærligheten jeg har for ham, gjør dette komplekst.

– Tror du Bjelland Eriksen kan få gjennom noe du mener er bra klima- og miljøpolitikk?

Det blir stille en stund.

– Jeg vet ikke hva som motiverer Andreas, men han har i over ett år sittet i debatter og sagt at vi må fortsette å lete etter olje og gass for det grønne skiftet. Det går stikk i strid med det alle forskningsmiljøer sier, inkludert Det internasjonale energibyrået og FNs klimapanel. Jeg er åpen for at han kan endre mening. Jeg har lyst til å gi ham mulighet til å vise at han evner det. Så får vi vente og se, da. Bevisbyrden ligger på hans skuldre, sier han.

Rogaland Naturvernforbund: – Gi ham en sjanse

Den ferske klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen får kritikk fra flere enn sin egen fetter. Flere fra miljøbevegelsen er misfornøyde med at Støre gir statsråd-vervet til en tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet, skriver Klassekampen.

– Å få en ny klima- og miljøminister som ikke har vist noe utpreget klimaengasjement er bekymringsfullt, sier leder for Natur og Ungdom, Gina Gylver, til samme avis.

En av skeptikerne som Klassekampen snakket med, er leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen. Styreleder i Naturvernforbundet Rogaland, Hallgeir Langeland, er noe mildere enn hans kollega.

– Han har jo ikke begynt ennå. Han må få en sjanse til å vise at han klarer å mestre den jobben, og vise at han klarer å gjøre det han skal i forhold til natur og klima, sier den tidligere SV-stortingspolitikeren til RA.

– Det er en krevende jobb og han virker til å være en relativt klok fyr. Jeg har sett ham i debatter om forskjellige ting knyttet opp mot energi, og han er i hvert fall godt til å snakke for seg. Så får vi se om han er like god til å handle.

Langeland tror, som Gulowsen, at Bjelland Eriksen vil støte på motstand av regjeringen.

– Han har mange utfordringer knyttet til klima og miljø. Presset fra regjeringen med å bygge ut mer vindkraft er stort. Det viktigste er å stoppe raseringen av naturen på land og få ned klimagassutslippene, sier han og legger til at det er flere strategier for å jobbe mot det sistnevnte.

– En av dem er å bremse ned olje- og gassvirksomheten. Vårt standpunkt der er at vi skal redusere tempoet og ikke lete etter nye felt. Da øker bare problemet med klimagassutslipp, sier Hallgeir Langeland.

RA har vært i kontakt med Klima- og miljødepartementet for å få Andreas Bjelland Eriksens kommentar, men har ikke fått svar.

