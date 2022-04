I snart to uker har 46 år gamle Kristine Stockinger vært blant klimaaksjonistene fra XR tilknyttet kampanjen «Stopp oljeletinga!», som gang på gang har lenket seg fast og sperret utkjørselen fra oljeterminalen på Sjursøya i Oslo og klatret opp på tankbilene. Om lag 100 er blitt arrestert av politiet, også Stockinger.

– Noen timer i arresten er en liten pris å betale for det vi aksjonerer for, sier Stockinger om det.

Motivasjonen hennes steg ytterligere da FNs generalsekretær António Guterres kommenterte den seneste rapporten fra FNs klimapanel.

«Klimaaktivister blir noen ganger framstilt som farlige radikale, men de virkelig farlige radikale er landene som øker produksjonen av fossilt brennstoff. Å investere i fossil energi og infrastruktur er moralsk og økonomisk galskap», sa Guterres ifølge NRK.

Politiet i Oslo har fått mye ekstraarbeid på grunn av aksjonistene fra Extinction Rebellion, som på ulike måter har blokkert oljeterminalen på Sjursøya i mange timer med jevne mellomrom de seneste to ukene. (Torstein Bøe/NTB)

Bråvåknet etter dokumentar

– Generalsekretæren i FN roper til oss. Det er ingen tvil lenger. Likevel er det som å snakke for døve ører. Det gjør meg og andre vanlige folk fortvilet, sier Stockinger.

– Hva gjør du når du ikke aksjonerer?

– Jeg er vaktmester, og bor og er oppvokst i Bærum, og så har jeg en sønn på 15 år.

Lenge var Stockinger selv en av dem som ikke lyttet til advarslene om hvor verden er på vei på grunn av klimaendringene.

– Jeg var ganske treig i oppfattelsen av hvor seriøst bildet er. Men da jeg så dokumentaren «Et liv på vår planet» av David Attenborough, bråvåknet jeg. Da skjønte jeg hvorfor blomster, skjell og tang og tare har blitt borte. Da forsto jeg hvorfor det var så mange døde fugler i Oslofjorden. Alt skyldes klimakrisen. Klimaendringene er her. Det neste kan bli matmangel og vannmangel. Det brenner under føttene våre.

– Nå venter vi bare på at det skal smelle foran øyene våre, i stedet for å gjøre noe med det. Det er vondt å oppleve.

I en t-skjorte med påskriften «Just Stop Oil», fikk denne klimaaksjonisten midlertidig stanset fotballkampen mellom Premier League-lagene Everton og Newcastle 17. mars, da han stripset seg fast til den ene målstanga. (ANTHONY DEVLIN/AFP)

[ – Den vekstbaserte kapitalismen er blitt en tvangstrøye ]

– Ideene stopper opp

– Det minste Norge burde ha gjort, er å slutte å lete etter nye oljefelt, og å sørge for en rettferdig omstilling for oljearbeiderne, fortsetter Stockinger.

– Hva legger du i rettferdig omstilling?

– Det er mye snakk om bekymring for hva oljearbeiderne skal gjøre hvis vi slutter å lete etter mer olje, men teknologien for å få på plass grønne arbeidsplasser til alle, finnes jo allerede. Vi må få fortgang i bruken av denne grønne teknologien.

– I stedet har ikke dialogen om dette kommet på bordet en gang, selv om Norge har alle forutsetninger for å få det til, både penger og kunnskap. Ideene stopper opp.

– Norge burde ha vært selve starten på det grønne skiftet. I stedet er vi en sinke. Det virker som det ikke er noen vilje til å legge om. Det tar seg veldig dårlig ut.

Viljen til å aksjonere på Sjurøya, har derimot vært stor, forteller Vebjørn Bjelland Berg, talsperson for «Stopp oljeletinga!».

– Det har også kommet mange utenbys fra for å delta, både fra Ås, Bergen, Sørlandet og Trondheim. XR har lokallag alle de stedene, forteller Berg.

Onsdag ble det også aksjonert i Stortinget. En gruppe ungdommer rullet da ut et banner med budskapet «Stopp oljeletinga!» fra galleriet under spørretimen.

Under de internasjonale aksjonene som har pågått de seneste ukene, har klimaaktivister i England også blokkert en oljeterminal i Birmingham. (ANDREW BOYERS/Reuters)

[ – For hver dag haster det mer å stanse tapet av natur ]

Stanset fotballkamp

Det at de seneste aksjonene til XR på Sjursøya likevel ikke har ført til særlig mange reaksjoner fra politisk hold, opplever Stockinger som en stor skuffelse og bekreftelse på at den reelle viljen til forandring ikke stikker særlig dypt hos mange folkevalgte.

Men det er ikke bare i Norge at klimaaktivister opplever at de taler for døve ører. Parallelt med at det er blitt aksjonert her til lands, har det også vært lignende aksjoner i USA, Australia, Italia, Sveits, Frankrike, Tyskland, Canada og Storbritannia.

Hovedbudskapet er «Just Stop Oil». I Storbritannia har aksjonistene blant annet stengt ti oljeterminaler.

Flere fikk nok likevel med seg at en aksjonist iført en «Just Stop Oil»-T-skjorte, stripset seg fast til stanga under Premier League-kampen mellom Everton og Newcastle. Kampen ble avbrutt til vedkommende var blitt klippet løs og båret av banen.

Selv om klimaaktivistene i XR tidligere er blitt omtalt som øko-idioter, bortskjemte pøbler og det som verre er av politikere og andre, er ikke Kristine Stockinger i tvil om at aksjonene hun er med på, er det riktige virkemiddelet for å oppnå det hun etterlyser – helhjertede, konkrete og umiddelbare tiltak for å begrense den livsfarlige globale oppvarmingen.

– Historisk sett er sivil ulydighet det som gjør at verden går framover, sier Stockinger.

