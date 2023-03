H og Ap vil høre idretten om strømming i hallene

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok onsdag ettermiddag enstemmig å følge kommunedirektørens anbefaling om å si nei til strømming nå.

Et flertall i utvalget, Høyre og Arbeiderpartiet (6 stemmer), ville likevel åpne for å vurdere saken på ny hvis idrettens styrende organer konkluderte med å åpne for strømming. Norges Sp, KrF, Frp, FP og R (5 stemmer) ønsket å avslutte saken og si et endelig nei til strømming i Stavangers kommunale haller.

Personvern

Debatten om strømming av breddeidrett har rast lenge etter at seks særforbund i idretten inngikk avtale med selskapet MyGame om strømming av kamper i der ungdom deltar. Avtalen er senere satt på vent.

– Barn og unges rett til personvern veier tyngre enn MyGames kommersielle, og tredjeparters interesser, skrev direktør Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune i anbefalingen til politikerne før onsdagens møte.

Behandles i NIF

Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Bandyforbund og Norges Basketballforbund har tidligere inngått en avtale om med selskapet MyGame om strømming av kamper i ungdomsidretten. Avtalen er satt på vent.

I forrige uke kom meldingen om at Norges idrettsforbund (NIF) har nedsatt et administrativt utvalg som skal ta for seg strømming i breddeidretten.

