Klokt strømme-kutt

Debatten om strømming av idrett av og for barn og ungdom har vært nyttig etter at Folkets Parti-politiker Stian Tjensvold var tidlig ute med advarsler i høst. Særforbundene for håndball, fotball, volleyball, ishockey, bandy og basket inngikk avtale med selskapet MyGame om direkteoverføring av kamper fra 15-årsalderen med nedre aldersgrense på 13 år. Avtalen er satt på vent, og debatten har vist hvor klokt det er å ta de prinsipielle debattene før og ikke etter. Det er mange som bevisstløst har inngått avtaler om strømming opp gjennom årene, og den mest svimete av alle må være Norges idrettsforbund som først nå har nedsatt et utvalg som skal se på strømming i breddeidretten.

Kommunedirektøren i Stavanger sier nei til MyGame og andre aktører som vil direkteoverføre fra barne- og ungdomsidretten. Rådet er at det ikke tillates strømming av idrett for unge under 18 år i kommunale idrettsanlegg i Stavanger. Personvernet til barn og unge veier tyngre enn MyGames og tredjeparters kommersielle interesser, heter det i anbefalingen. I neste omgang er det idrettspolitikerne som skal si sitt, og leder for Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS), Bjarne Kvadsheim (Sp), er på linje med kommunedirektøren. Kvadsheim viser til at retten til å reservere seg mot filming vil være vanskelig å gjennomføre i praksis. For en ungdom å si nei til at laget filmes i kamp, kan skape stort press. Barn og ungdom møtes av forventninger og krav – svært ofte av kommersiell natur – hvor enn de snur seg. Idretten bør bestrebe seg på å tone ned kommers, selv om det må være fristende for klubbkassererne å putte på inntekter fra strømmetjenester.

Strømmedebatten og mediedekningen fører også til spørsmål om kasting av stein i glasshus. MyGame-direktør Lars Setsaa har i en kronikk pekt på den omfattende journalistikken Aftenbladet, VG og Aftenposten har hatt om strømming av breddeidrett etter at debatten tok av i høst. Det er ikke noe nytt at store mediekonsern sitter på rettigheter til å strømme idrett, inkludert Norway Cup-kamper fra aldersklassen 15 år. Disse avisene burde ha opplyst i sine artikler om mediehusenes senderettigheter. Dette vil være i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 2.1 om fri og uavhengig journalistikk, men anklagene om at mediekonserns jakt på rettigheter utløser den kritiske journalistikken, er på alle vis bak mål. Det er en annen sak at de samme mediene bør ta interne runder om strømmerettigheter der umyndige personer er involvert.

Prinsippene mot strømming av barne- og ungdomsidrett skal selvsagt ikke bare gjelde MyGame, men også Joymo (som har samme eier som Schibsted) og VEO – og selvsagt Schibsted-avisene selv.

