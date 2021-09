Høyre størst i Rogaland

Stavanger — Valgresultatet for Rogaland er klart, og Høyre forblir fylkets største parti. På tross av en nedgang fra 28,8 i 2017, beholder Høyre sannsynligvis sine fire direktemandater. Det ser ut til at Aleksander Stokkebø nå blir fast representant for partiet, sammen med Tina Bru, Margret Hagerup og Sveinung Stensland.

Arbeiderpartiet, som sannsynligvis får Jonas Gahr Støre som statsminister, ble fylkets nest største parti. Fremskrittspartiet gikk ned 2,7 prosent til 17, og mister ett direktemandat. Senterpartiet vokste med tre prosent, til 10,5. Det gjør at både FrP og Sp ender med to direktemandater.

98,9 prosent av stemmene er talt opp – da er dette fordelingen i Rogaland:





Per 23.40 mandag kveld er dette mandatfordelingen: Høyre 4 (uendret), Ap 3 (-1), Sp 2 (1), FrP 2 (-1), SV 1 (uendret), Rødt 1 (1 utjevningsmandat) og KrF 1 (uendret).

Kampen i dagene framover vil handle om utjevningsmandatet. Det vil være uklart fram til hele landet er ferdig med opptellingen.

