Ingen flere smittet ved botiltaket

Etter at det tirsdag kveld ble kjent at en ansatt ved et botiltak i Stavanger hadde avgitt positiv prøve på koronaviruset, innførte kommunen en rekke tiltak. Alle beboere fikk mulighet til umiddelbar testing – uavhengig av om de var nærkontakter med den smittede eller ikke. Det melder kommunen i en pressemelding.

– Vi sendte ut ambulerende teststasjon for å få testet raskt. Vi har hatt tett dialog med det aktuelle botiltaket store deler av dagen, og det har vært viktig å skape trygghet for både beboere, ansatte og pårørende, sier direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse.

Ingen flere smittet

Videre i pressemeldingen står det at av hensyn til personvern kan ikke kommunen opplyse om hvilken type botiltak det gjelder – utover at det ikke gjelder eldre. Det betyr også at kommunen ikke kan gå i detaljer om antallet tester.

– Prøveresultatene i kveld viser at ingen flere ansatte eller beboere er smittet, sier Fosse.

– Vi følger de strenge rutinene vi har for virksomhetene i helse og velferd i denne pandemien, og samtlige skal testes på nytt fredag. Dersom de skulle utvikle symptomer før fredag testes de umiddelbart. De beboerne som er nærkontakter med den smittede ansatte vil være i karantene, legger hun til.