Mens folk har fått råd om å holde avstand til hverandre, viser det seg at det kan være vanskelig å etterleve i praksis, særlig på populære turstier. For mange velger å få dagene til å gå ved å gå på tur.

I Facebook-gruppa Østensjøvannets venner la de tirsdag ut følgende oppfordring:

Det er selvfølgelig flott at så mange setter pris på byens naturperle i disse vanskelige dagene. Det er imidlertid viktig at alle overholder reglene som er gitt av helsemyndighetene i forhold til smittefare vedr. koronaviruset. Husk å holde anbefalt avstand til alle turgåere du møter slik turveiene og møtepunktene rundt Østensjøvannet naturreservat ikke blir et smitteområde.

Går ikke der selv

– Vi får for tiden henvendelser der folk spør: Si meg en ting, er det virkelig greit at folk går så tett på hverandre der nede ved vannet i disse tider? Noen av våre medlemmer sier at de lar være å gå tur rundt Østensjøvannet nå. Jeg går ikke der selv heller, hvis jeg ikke må, sier Amund Kveim, leder for Østensjøvannets Venner.

Han sier at Østensjøvannets Venner ikke vil foreta seg noe mer enn den oppfordringen de har kommet med. Alle organiserte aktiviteter, også ved Besøkssenter våtmark Oslo, er for lengst avlyst på ubestemt tid. Men antall turgåere i området, som årlig har 250.000 besøkende, er en utfordring.

– Dette handler om å redusere risiko. Jeg har forståelse for at folk ønsker å gjøre noe hyggelig. Men Oslo er velsignet med enorme skogsstrekninger, så det er mulig å finne områder der det ikke er mange folk, sier Kveim.

I kommentarfeltet under posten til Østensjøvannets venner gir folk uttrykk for å være frustrert over mengden turgåere, og at folk kommer tett på hverandre.

– Minimal risiko

Dagsavisen tok kontakt med smittevernoverlege i Oslo kommune, Tore Steen. Han er mindre bekymret for mengden turgåere.

– Personlig tenker jeg at det er minimal risiko for smitte dersom man bare passerer en annen person på en turvei/sti, selv om avstanden er mindre enn en meter. Det er jo snakk om noen få sekunder og dessuten utendørs, sier han.

Helt fritt fram er det imidlertid ikke, mener Steen.

– Jeg vil anbefale at man forsøker å holde et par meters avstand til de som går i samme retning som en selv, det tenker jeg er fullt mulig, sier han.

Steen har likevel følgende svar til turgåere som er blitt nervøse for at de er mange:

– Jeg mener det er trygt å gå på tur.

De ulike rådene

I Folkehelseinstituttets råd angående sosial distansering, står det tre ulike anbefalinger, som gjelder avhengig av om folk er friske, i hjemmekarantene eller hjemmeisolering.

For friske folk gjelder følgende råd: Folk bes om å holde avstand til hverandre. Friske barn kan være sammen i små grupper.

For folk i hjemmekarantene: Hold en til to meters avstand til andre mennesker på tur.

Folk som er isolert hjemme skal ikke gå ut.

