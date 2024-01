Han får hederspris for sitt natur- og miljøengasjement

Senere i år skal Stavanger kommune dele ut Klima- og miljøprisen 2024 til noen som gjør en ekstra innsats for miljøet, og som inspirerer andre. Men enkelte år ønsker juryen å hedre én særskilt mottaker, som de nå vil gjøre i 2024.

Erik Thoring startet sitt engasjement i Natur og ungdom på 1970-tallet, og fortsatte siden i Naturvernforbundet i Rogaland, hvor han vært en ressursperson og, ikke minst, daglig leder siden 2001.

Prisvinneren har alltid hatt en høy og kraftig stemme på naturens vegne. Samtidig er han kjent for å ha en lett tone i møte med motparten og evnen til å skape dialog innen et felt med mye polarisering, heter det i kommunens begrunnelse.

Thoring har således gjennom årtier utmerket seg som en forkjemper for natur og miljø i Stavanger og Rogaland, både gjennom organisasjonsarbeid, offentlig debatt, folkeopplysning og praktisk arbeid.

Bøker som «Smykkene i rogalandsnaturen, «På tur i Stavangers natur» og hans bidrag til Stavangers byleksikon, viser at Thoring også er en ivrig kunnskapsformidler som aldri glemmer å minne oss på naturens egenverdi.

Det er ingen tvil om at prisvinneren har gjort mye for naturen i hele fylket, men Stavanger har likevel en spesiell plass i hjertet hans. Dessuten er han en viktig vaktbikkje for alle som jobber i kommunen. Vi snakker ekte kjærlighet til naturen, mener Stavanger kommune selv.

