Varsler cruise-protest: – Vi er mange som begynner å få nok

Extinction Rebellion Nord-Jæren, Rødt Stavanger, Stavanger MDG, Stavanger SV, Rød Ungdom, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Greenpeace og Byverksted inviterer torsdag til en markering mot cruisetrafikken i Stavanger. Samtidig vil beboere i Gamle Stavanger ha en aksjon.

– Det har vært nok en sommer med mange cruiseanløp, og vi er mange i Stavanger som begynner å få nok. Den 24. august skjer det noe! Da vil vi markere at det må settes grenser for cruiseturismen i Stavanger, skriver arrangørene i en pressemelding.

På fisketorget i Stavanger sentrum, foran to svære cruiseskip, møter RA Thomas Bendiksen (MDG), Andreas Kirkhaug (SV), Sara Mauland (Rødt) og Mik van den Brink fra Extinction Rebellion Nord-Jæren.

– Disse cruiseskipene er veldig forurensende og bidrar ikke til økonomien. I tillegg gjør de livskvaliteten til de som bor her dårligere, sier, Mik van den Brink i Extinction Rebellion Nord-Jæren, til RA.

Han understreker at det er viktig å gjøre cruisetrafikken mye mindre, eller fjerne den, for å unngå en klimakatastrofe.

Politisk engasjement

Det er ikke bare aktivister som står bak aksjonen. Også partiene MDG, SV og Rødt er blant arrangørene.

– Cruiseskipene er tilbake etter korona, og det er verre enn noen gang. Beboere i Gamle Stavanger sier det går ut over livskvaliteten deres, og vi merker at disse svære skipene dominerer sentrum veldig, sier Rødt-politiker Sara Mauland til RA.

Hun mener det er absurd å tenke på hvor strenge regler man har i Stavanger i forhold til hvor høyt man kan bygge, samtidig som det hver dag kommer seilenes inn cruiseskip tilsvarende en boligblokk på 20.-etasjer midt i sentrum.

MDG-politiker, Thomas Bendiksen, peker også på flere grunner for å ønske seg færre cruiseskip til Stavanger.

– En ting er jo så klart klimagassutslippene, men tenk også på alt det vi kunne ha brukt dette arealet til i stedet for. For eksempel en småbåthavn. Da kunne besøkende ha vært her over en lengre periode og lagt igjen mer penger i byen, sier Bendiksen, og viser til at cruiseturistene ikke nødvendigvis spiser eller drikker lokalt når de er innom Stavanger på besøk.

SV-politiker, Andreas Kirkhaug, påpeker at mye av aktiviteten i Vågen er knyttet rundt cruiseskipene, som gjør noe med aktiviteten i sentrum resten av året.

– Det er jo sårbart når det ikke er fullt av cruiseturister her. Da blir Vågen for noen få, i stedet for at den er for alle. Det er veldig negativt, sier Kirkhaug til RA.

Han påpeker også at skipene fengsler inne hele Gamle Stavanger hver gang en sånn båt kommer hit.

– Du skal ut på terrassen, gjerne med besøk, også plutselig ser du noen som parkerer en svær diesel-pipe rett opp i grinden. Det er ikke noe koselig. Det ødelegger veldig mange av de fine dagene for de som bor i Gamle Stavanger, sier Kirkhaug.

Alle politikerne er enige om at turistene er velkommen til Stavanger, men at det er bedre om de kommer på en mer miljøvennlig måte, og at de bruker byen, restaurantene, butikkene, barene og hotellene når der er på besøk.

Stor protest

Arrangørene lover at dette blir mer enn en vanlig politisk markering, og viser til at de vil protestere til lands, til vanns og gatelangs.

Beboerne i Gamle Stavanger har også sin egen aksjon parallelt med aksjonen i Vågen. De vil vise hvordan byen kan se ut hvis ingen orker å bo der og ingen orker å holde det fint for turistene, ifølge pressemeldingen.

– Sammen setter vi søkelyset på problemene den store cruisetrafikken representerer med tanke på bomiljø og trivsel, opplevelsen av Stavanger sentrum, folkehelse og for det globale miljøet, oppsummerer arrangørene.

De håper at alle som har fått nok av cruisetrafikken blir med på markeringen, og inviterer også de som er usikre på hva de mener om saken til å ta en prat om problematikken.

Fakta om markeringen

Når: Torsdag, klokken 09.30

Hvor: Ved Fisketorget og i Gamle Stavanger

Arrangører: Extinction Rebellion Nord-Jæren, Rødt Stavanger, Stavanger MDG, Stavanger SV, Rød Ungdom, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Greenpeace og Byverksted.

