Så mange har forhåndsstemt til nå

Til nå har 11.673 personer avgitt sin stemme i Stavanger, i forkant av kommune- og fylkestingsvalget 11. september. Forhåndsstemmingen åpnet 10. august.

Av de 11.673 stemmene er 10.886 innenbys, og 787 til andre kommuner.

– Vi gleder oss virkelig over pågangen. Vanligvis ligger valgdeltakelsen ved lokalvalg langt lavere enn ved stortingsvalg, men akkurat nå ligger vi an til høyere deltakelse enn i 2021, sier valgansvarlig i Stavanger kommune, Martha Rødde, til RA.

Hun peker på at forhåndsstemming er en fleksibel ordning, som gjør at velgeren kan avlegge sin stemme når det passer best for den enkelte, som forklaring på den store pågangen.

– Det er også mulig at folk har tatt med seg forhåndsstemmevanene fra pandemien i 2021. Vi har også gjort forhåndsstemmestedene lett tilgjengelig, med god spredning i hele kommunen og med gode åpningstider, sier Rødde.