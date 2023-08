Mener leieprisene i Stavanger gjør at færre vil studere her

Forrige uke presenterte Eiendom Norge leieprisene ved utgangen av andre kvartal i 2023. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, sa at det siste året har man sett en historisk vekst i leieprisene. Og på toppen av listen finner vi Stavanger og Sandnes, som hadde en oppgang i pris på 11,2 prosent i andre kvartal 2023. Til sammenligning hadde Trondheim og Oslo en oppgang på 1,6 og 1,5 prosent. I Bergen sank leieprisene med 1,7 prosent.

Kristin Lode (21) studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun er valgt inn som fast representant i studentparlamentet, i tillegg står hun på valglistene til både Rogaland Frp og Stavanger Frp. Hun mener at leieprisene gjør Stavanger til en mindre attraktiv studentby.

– Jeg har selv måtte flytte til Stavanger, og sett hvor vanskelig det er å finne bolig på leiemarkedet her. Du finner ikke en eneste leilighet som inkluderer strøm, og det var svært få valgmuligheter generelt. Hvis man først finner noe, må man nesten ta den uavhengig av hva prisen er, sier Lode til RA.

Hun mener at om man ikke har inntekt utenom studiestøtten, er det svært vanskelig å ha råd til å leie leilighet i Stavanger og Sandnes.

– Jeg kjenner mange fra mitt kull som velger bort studier for å heller jobbe noen år før de studerer, fordi det er så dyrt å studere, spesielt på grunn av de høye leieprisene, sier Lode.

Vanskelig å være fulltidsstudent

Lode sier at man kan finne en knøttliten leilighet i Stavanger, som man må betale 6–8000 kroner for.

– Det er jo nesten alt du får på studiestøtten pluss fullt studielån. Så hva skal du da leve av, med tanke på mat og alle andre ting? Da må du ha en jobb. I Norge er det nesten ikke lagt opp til at du kan være fulltidsstudent. Du må alltid ha noe på siden for å kunne få ting til å gå rundt. Det er dumt, sier Lode.

– Så hva mener du bør bli gjort med dette?

– Først og fremst, det som kommer til å gjøre den største forskjellen, er å bygge flere studentboliger. Nå fikk de jo et tilskudd fra staten for å bygge noen flere, men det er langt ifra nok. Flere studentboliger vil balansere markedet, for det blir ikke like mye press på det private markedet, sier 21-åringen.

Videre mener hun strømprisene må justeres.

– Det er en kjempestor utgift. Vanlige folk sliter med å betale strømregningene. Da sliter jo hvert fall studentene med det.

Hun nevner også at det bør være lettere for studenter å kjøpe boliger, og mener blant annet at det vil være lurt å fjerne eiendomsskatten, i tillegg til å gjøre det lettere å bygge mindre boliger.

Viktig for utviklingen

Lode synes det er dumt at noen som har lyst til å studere i Stavanger velger det bort på grunn av leieprisene.

– Når man får flere studenter, økter det muligheten for at vi får flere studier, som for eksempel psykologi og medisin.

– Det kan også har en «butterfly-effekt» at flere studenter velger Stavanger. Det kan hende mange av de blir værende i Stavanger og blir en del av næringslivet. Det sikrer oss kompetanse til forskjellige bedrifter som vi er avhengige av for å utvikle oss. Mye av utviklingen av Stavanger som by står på UiS og studentmassen vi får her.

Studentboliger

For høstsemesteret har 569 studentboliger blitt tildelt via Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). På ventelisten står 572 studenter.

– Foreløpig er det to studenter som har benyttet seg av nøddinnkvartering i fellesområdene på boligene våre, sier Kristina Renberg, markeds- og kommunikasjonsdirektør i SiS, til RA.

Hun påpeker at de ikke har flere søkere på studentboligene enn ellers.

– Men vi har tatt imot færre internasjonale søkere på bolig, som vil si at det er flere norske søkere. Vi antar at dette er blant annet fordi leiemarkedet er tøft for hvem som helst, uavhengig av om du er student. I tillegg er en studentbolig mer forutsigbar i forhold til økonomi. Det er ingen depositum på våre boliger og der er inkludert strøm, vaskemaskin og internett, sier Renberg.

SiS har fått tilskudd til å bygge 277 nye boliger fra Kunnskapsdepartementet. Boligene skal være innflytningsklare til semesterstart 2025.