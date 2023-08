Sterk vekst i leieprisene i Stavanger og Sandnes

Leieprisene i de fire store byene steg med 1,7 prosent i andre kvartal 2023. Det siste året har leieprisene steget med 9,3 prosent.

Sterkest utvikling i andre kvartal hadde Stavanger og Sandnes med en oppgang hele 11,2 prosent. I Trondheim og Oslo var veksten noe mer moderat med en oppgang på 1,6 prosent og 1,5 prosent. I Bergen sank leieprisene med 1,7 prosent. Det melder Eiendom Norge i en pressemelding fredag.

– Utleieprisene fortsatte å stige i andre kvartal, men veksten er noen svakere enn hva vi har hatt det siste året. Vi venter at veksten vil vedvare fordi etterspørselen etter utleieboliger er sterk for øyeblikket blant annet på grunn av flyktningstrømmen fra Ukraina. I tillegg er utleietilbudet blitt betydelig redusert de siste årene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge, i pressemeldingen.

– Det siste året har vi sett en historisk sterk vekst i leieprisene. Stavanger og Sandnes og Oslo leder an i utviklingen. I Stavanger og Sandnes har leieprisene steget med hele 13,2 prosent, mens de har steget 10,1 prosent i Oslo. I Trondheim og Bergen er vekst siste år mer moderat med 5,3 og 4,2 prosent, sier Lauridsen.

Lavere tilbud gir høyere priser

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av andre kvartal 2023 er 2867. Av disse er 1404 i Oslo, 614 i Bergen, 552 i Trondheim og 297 i Stavanger/Sandnes.

– Sammenlignet med før pandemien er utleietilbudet i de store byene redusert, og det spesielt i Oslo og Stavanger og Sandnes. Flere av Eiendom Norges medlemmer melder om at dette skyldes at mange solgte sine utleieboliger under pandemien på grunn av et svakt leiemarked den gang, i kombinasjonen med økt formuesbeskatning av sekundærbolig og høyere rente.

– Et lavere tilbud vi gi høyere priser, og det er bekymringsfullt at utbudet er så lavt inn tredje kvartal. Tredje kvartal er normalt det kvartalet med størst aktivitet i utleiemarkedet, sier Lauridsen.

Få arbeidsledige

Laila Neverdahl, administrerende direktør i i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom (Mari Løvås)

Administrerende direktør Laila Neverdahl i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom, forteller til RA at de merker økt etterspørsel og økte priser.

– Det er god fart i næringslivet og få arbeidsledige – særlig i Rogaland. Samtidig er det for få utleieenheter i markedet. Derfor øker selvfølgelig leieprisene. De mange flyktningene fra Ukraina gir økt press i leiemarkedet og vil også gjøre det framover. Dessuten var det i sommer en økt tilstrømning av studenter til universitetsbyene. Det mangler studieboliger både i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand, sier hun.

– Det er selvfølgelig ikke overraskende at økte renter og generell prisøkning også fører til økte utleiepriser. Inngangsbilletten til boligmarkedet blir derfor utfordrende, særlig for unge førstegangskjøpere. Dette gjør at mange unge blir avhengig av hjelp fra foreldrene eller må leie i stedet for å eie, understreker Neverdahl.