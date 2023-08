Vil ha Fiks Ferigge Ferie til eldre

– De fleste aktivitetene eldre deltar på stenger når skolen stenger. Sommerdagene oppleves for mange veldig lange og passive. Folk er ensomme og sitter hjemme, gjerne alene. Fiks Ferrige Ferie har eksitert i flere tiår for barn. Nå er det på tide meg et lignende tilbud for de eldre i kommunen. Eldreomsorg handler ikke bare om sykehjem, sier Anne Ferkingstad, listekandidat for Stavanger Høyre.

Fiks Ferigge Ferie er et fast sommertilbud for barn i Stavanger hvor barna får delta på ulike aktiviteter. Sammen med Erlend Jordal har Ferkingstad fått resten av partiet med seg på å prøve et lignende pilotprosjektet for eldre i Stavanger.

Dette ser Ferkingstad og Jordal for seg:

Kortreiste aktiviteter hvor målet er å skape møteplasser hvor eldre får nye venner. Eksempler på aktiviteter: bussturer til Jæren med matopplevelser, båttur med Riskafjord til Ryfylke, byvandring med guide, sangaktiviteter, spennende foredrag og rebusløp.

Arrangere to-tre aktiviteter per uke i fellesferien.

Alle utfluktene inkluderer et felles måltid. Hovedformålet er at deltakerne har en felles opplevelse og at det da blir enklere å ha noe å snakke om under måltidet

Transport til oppmøtested/henting vil være viktig å kunne tilby.

– Dette er ikke for de sykeste som er på sykehjem, men for dem som bor hjemme, sier Ferkingstad.

Hun mener tilbudet vil bidra til høyre livskvalitet, forebygge sykdom, ensomhet og utenforskap.

De får utvidet nettverket og blir kjent med nye venner. — Anne Ferkingstad, listekandidat Stavanger Høyre

– Eldre krever mer

Ferkingstad sier «de nye eldre» er mer krevende enn generasjonene før. Det er ikke godt nok med vafler og strikking, mener hun.

– De som blir pensjonister og eldre i dag vil ha flere opplevelser. Enten det er reiser, bokbad eller foredrag. I denne ordningen trenger de ikke reise så langt. Regionen har mange flotte turer og destinasjoner hvor mange kan få kjekke dagsturer sammen. De får utvidet nettverk og blir kjent med nye venner, sier Ferkingstad.

Hun har hatt mange gode erfaringer med Fiks Ferigge Ferie for barn. Hun mener mye av kommunens erfaringer kan overføres til et tilbud for eldre.

Hun mener at pilotprosjektet godt kan utprøves i én kommunedel først, før ordningen eventuelt rulles ut i hele kommunen.

Ferkingstad mener det kan være belastende for pårørende.

– Jeg har hatt dårlig samvittighet i flere år overfor min mor når jeg skulle ta ferie. Hvis jeg som pårørende hadde visst at hun kunne få oppleve noe kjekt når jeg var borte så hadde det vært en avlasting mentalt.

Hvor hentes pengene fra?

Ferkingstad mener det bør være en egenandel på Fiks Ferigge Ferie for eldre. Hvor høy kostnaden for kommunen blir, og hvor pengene hentes fra, er foreløpig usikkert.

– Fiks Ferigge Ferie for barna har en ramme på to-tre millioner kroner. Det trenger ikke være like dyrt for de eldre, fordi barna krever en større voksentetthet. Man kan basere noe på frivillige lag og organisasjoner

Erlend Jordal, kommunestyre-veteran for Høyre, tror ikke prøveprosjektet vil velte kommuneøkonomien.

– Det vil selvsagt være behov for penger. Man kan bruke frivillige lag og organisasjoner til en viss grad. Man kan også ansette studenter som vil ha sommerjobb. Det finnes flere muligheter. Det er derfor dette er et prøveprosjekt. Først må vi få erfaringer. Deretter kan vi lage en ordning som vi kan rulle ut i årene som kommer, sier Jordal, som har erfaring fra Helse- og omsorgsutvalget.

– Jeg har jobbet med levekår og «leve hele livet». Å få på plass tilbud som holder folk i aktivitet og som gir dem kjekke, sosiale og aktive liv er én av grunnpilarene i «leve hele livet».

Eldrerådet: – Tenk på dette

Eldrerådets leder i Stavanger, Rolf Marton Amundsen, mener Fiks Ferigge Ferie for eldre fort kan bli en god idé å innføre, men han advarer mot eldre som må «dras i gang» – ut av godstolen. Og det gjelder spesielt menn.

– Dette bør først og fremst være et tilbud til enslige, slik jeg ser det når jeg hører forslaget for første gang. Dessverre er det slik at mange – ikke alle – ikke tar initiativ selv til å være med på ting. De trenger et «spark i baken». Det må være noen som drar dem med på dette. Jeg tviler på at enkeltpersoner uten videre melder seg på. Noen må ta initiativet for dem, sier Amundsen.

Han mener det kan være familiemedlemmer eller venner som får dem med. Det kan også være kommunen, gjennom hjemmetjenesten, som kan være med å motivere eldre til å melde seg på, mener Amundsen.

– Det er mennene som er vanskeligst å få med på ting. Hvorfor det er slik, er ikke godt å si. Spesielt mennene trenger noen til å ta initiativet på deres vegne, avslutter Amundsen.

