Studieåret ved UiS er i gang: − Vi trenger folk

Mandag 14. august var det studiestart ved Universitetet i Stavanger (UiS). Da ble vel 12.000 studenter ønsket velkommen til et flunkende nytt studieår − og til en region som gjerne vil beholde dem etter endte studier.

Ordfører Kari Nessa Nordtun ønsket studentene velkommen til en by som, i tillegg til olje og vannkraft, også er preget av oppstartsbedrifter, hydrogen, havbruk og helseteknologi. Videre en kommune som produserer halvparten av tomatene i Norge, og en fjerdedel av laksen.

Stavanger er en by som rigger seg for framtiden, ifølge ordføreren

– Dere har valgt et universitet vi er skikkelig stolte av, i en region der det skjer ting, og der vi trenger folk som aldri før, sa Nordtun.

UiS-rektor Klaus Mohn (Line Hausken)

Rektor Klaus Mohn ønsket også velkommen til et universitet som satser stort på grønn omstilling og som legger til rette for miljøvennlige valg.

– Her kommer ungdommelig kreativitet, vilje og pågangsmot godt med. Jeg håper du vil engasjere deg. Ved å ruste deg for et arbeidsliv i omstilling, kan du være med og vise vei til en grønnere framtid, sa Mohn, ifølge en pressemelding.

Stavanger studentsangforening sto for musikalske innslag under semesterstart ved UiS (Line Hausken)

