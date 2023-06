Gaming skal forebygge fravær og motivere elever

Kim Burok Stokkeland, fra Hundvåg, er regionsjef for Gamify på Vestlandet. Gamify er en alternativ opplæringsarena, og har allerede blitt et etablert tilbud i Oslo og Bergen. Nå skal suksessen forhåpentligvis fortsette i oljebyen.

– Målet vårt med Gamify er at vi skal få elever som møter lite eller ingenting på skolen, tilbake igjen på skolen med å bruke gaming som motivator, forklarer han til RA.

Spillene som brukes for å motivere elevene handler om problemløsing, samarbeid og mestring.

Gamify ble startet i et samarbeid mellom bedriftene Jobloop og Playwell.

Rørt mor

Henriette Hansen har en sønn som har vært med på pilotprosjektet i Stavanger.

– Jeg hadde frysninger og satt med en skikkelig god følelse etter han kom hjem fra Gamify-opplegget, sier hun til RA.

Hun forteller at for første gang var sønnen motivert, engasjert og gledet seg til å komme seg ut døren på morgenen.

– Han ringte meg andre gangen han var der, etter de hadde hatt en skriveoppgave. Jeg forventet at noe var galt, for jeg har ofte fått telefoner i løpet av skoledagen når han trenger noen oppmuntrende ord og sånn, men nå var det noe helt annet. Han ringte fordi han var så stolt. Han hadde fått masse skryt av skriveoppgaven, som da handlet om det de hadde spilt – noe som engasjerte han skikkelig, forteller moren, som innrømmer hun fikk tårer i øynene og ble rørt av engasjementet til sønnen.

Hun snakker varmt om Gamify, og anbefaler virkelig alle å være positive til opplegget.

– Vi har fått tilbakemelding fra skolen om at han generelt sett ble mer motivert og det hjalp på annet skolearbeid også, understreker hun.

Nytt tilbud i høst

RA har fått være med til Kvitsøygata 19, hvor elevene har hatt den alternative undervisningen.

Gründer Stokkeland og veileder Joe Glendenning forklarer mer om tilbudet:

– Gamify er en alternativ opplæringsarena som bruker dataspill som et pedagogisk verktøy. Vi ser at veldig mange elever som ikke får utbytte av den ordinære undervisningen, gamer på fritiden. Mange av de står i fare for å falle fra i skolen, allerede helt ned på 3. trinn. Nå ser vi at gaming er noe som faktisk kan motivere dem til å komme tilbake til skolen.

Gamify er allerede etablert i Bergen og Oslo, og har hatt pilotprosjekter i Voss, Sogndal og Stavanger.

– Piloten i Stavanger gikk veldig bra. Både foreldre og skolen har gitt gode tilbakemeldinger, elevene vi hadde her var supermotiverte, sier Glendenning.

– Hva er veien videre i Stavanger, og hva trenger dere for å bli etablert her også?

– Vi kommer til å åpne med fem plasser til høsten. Da trenger vi fem elever som har en sakkyndig vurdering fra PPT, som lærerne tenker kunne hatt utbytte av å være på Gamify en dag i uken, sier Stokkeland.

Han påpeker at de også trenger å bli anerkjent i Stavanger, slik de har blitt i Bergen og Oslo.

– Vi trenger at elever som kan ha utbytte av å være hos oss, får lov til å være her.

Kim Burok Stokkeland og Joe Glendenning i Gamify fikk besøk av Tormod W. Losnedal og Eirik Jåtten i Stavanger Høyre. (Tonette N. Haaland)

Fakta om Gamify

Gamify er en alternativ opplæringsarena som bruker dataspill i faglig og miljøterapeutisk arbeid med elever.

Målgruppen prosjektet lykkes godt med er elever med ufrivillig skolefravær eller som ikke nyttiggjør seg av ordinær undervisning, men har en interesse for dataspill.

I Stavanger har det vært en Gamify-pilot, med fem elever fra tre ulike barne- og ungdomsskoler. Dette har vært en stor suksess.

I august åpnes Gamify i Stavanger. Opplæringsarenaen ligger i Kvitsøygata 19 i Stavanger Øst.

Gamify har siden 2021 bistått 50 elever fordelt på byene Oslo, Bergen, Voss, Sogndal og Stavanger (pilot). Elevene har opplevd økt oppmøte, større faglig mestring og tilbakeføring til skolen, ifølge Gamify. Mange elever har også gått fra ingen oppmøte på skolen til å delta 5 dager i uken med fornyet faglig selvtillit.

Høyre heier

Med på besøket i Gamify sine lokaler i Stavanger, var Høyre-politikerne Tormod W. Losnedal og Eirik Jåtten.

– Vi ser på alternative opplæringsarenaer som Gamify representerer, som er et verktøy i en verktøykasse. Vi synes det de gjør her er spennende, og de har hatt gode resultater i andre byer, sier Losnedal til RA.

Han påpeker at Høyre heier på private initiativ og er opptatt av å få testet ut slike tiltak både på flere skoler og over lengre tid, slik at man får prøvd ut hvordan det kan implementeres ved enda flere skoler og hvordan det må organiseres.

– Vi må finne ut hvor mye dette vil koste å rulle ut som et ekstra tiltak i Stavangerskolen. Hvis dette er så nyttig som andre kommuner og piloten viser, vil dette være en av de beste investeringene vi kan gjøre i Stavangerskolen. Vi har lagt inn ekstra rammer til skolen og vært opptatt av gutter i skolen – dette er et godt eksempel på prosjekter som det vil dekke inn, sier han.

Losnedal og Jåtten understreker at elever som sliter har ulike behov – og det er derfor viktig å applaudere alle skolene som tar hys på denne typen initiativ.

– Det er individet som er i sentrum, sier Jåtten.