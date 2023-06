Til helgen kan det bli 22 grader: – Sommeren er kommet for å bli

– Det er et høytrykk som bygger seg opp. De nærmeste dagene er det nordvestlig vindretning. Langs kysten vil det i noen perioder komme opp i en liten kuling, kanskje opp i stiv kuling. På onsdag ser vinden ut til å roe seg, og inn mot helgen blir det veldig rolige forhold, sier Lars Andreas Selberg, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Britiske Emma og Thomas er på besøk i Norge for aller første gang mandag, og tar en sjakk-pause i den milde lufta. (Mari Wigdel)

Temperaturen vil holde seg lik de nærmeste dagene med 15 grader i makstemperatur i Stavanger. Andre steder i Rogaland vekke fra kysten, som Sauda, kan man få 20 grader allerede starten av uken.

– Når vi kommer inn mot helgen, kan Stavanger nå 20 grader. Lørdag ser ut til å kunne bli den varmeste dagen så langt. Og det er egentlig bare fint vær å se framover. Siste prognose viser at man kan nå 22 grader i Stavanger på lørdag og søndag, sier Selberg og tar forbehold om at prognosene kan endre seg.

– Så sommeren er på vei?

– Sommeren vil jeg si har kommet og ser ut til å ha kommet for å bli.

– På tide

Mandag formiddag nyter Jåttå-elevene Tiril Rønsberg og Michelle Burmeister formiddagssolen på Domkirkeplassen. De er glade for nyheten om at sommeren er kommet for å bli.

– Det er herligt, sier Tiril da RA treffer dem på Domkirkeplassen

Michelle legger til:

– Det var litt på tide, legger Michelle til.

Tiril Rønsberg (17) og Michelle Burmeister (16) nyter en Bubble tea i solen på Domkirkeplassen mandag formiddag. (Mari Wigdel)

[ Kolumbus fortsetter bysykkel-suksessen: – Stor etterspørsel ]

Fare for skogbrann: – Bruk vettet

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om skogbrannfare på oransje nivå for deler av Østlandet, Agder og sørlige del av Rogaland. Årsaken er lite nedbør og tørt gress, opplyser Selberg.

– Det gjelder å være forsiktig med grilling og unngå å gjøre det hvis du tenker at det er fare. Følg rådene til lokalt brannvesen, sier meteorolog Selberg.

Sankthansaften med bål. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om skogbrannfare på oransje nivå for deler av Østlandet, Agder og sørlige del av Rogaland. Årsaken er lite nedbør og tørt gress. (Vidar Ruud/NTB)

Rogaland Brann og Redning understreker at man bør unngå å bruke engangsgrill.

– Rådet er at folk ikke bør fyre opp engangsgrill ved skog og mark eller andre områder hvor man kan antenne skog eller utmark. Ikke minst er det også viktig at hvis man skal hive en engangsgrill, må den være skikkelig slokket. Er den ikke det, får vi brann i søppelcontainere, sier Svein Nesse, vaktleder i Rogaland Brann og Redning til RA.

– Vi er forberedt på det meste og tar det som det kommer.

Nesse minner også om at vi er inne i perioden hvor det er et generelt bålforbud i Norge.

– Bålforbudet gjelder fra 15. april til 15. september. Man kan grille i hagen, men vi oppfordrer folk til å bruke vettet. Man bør gjerne ikke fyre kjempehardt i en bålpanne hvis det er noe i området som kan antennes.

[ Slik var boligmarkedet i Stavanger i mai ]

---

Råd for bål i skog og utmark:

Respekter det nasjonale bålforbudet 15. april til 15. september. Ikke tenn bål i skog og utmark i denne perioden. Utmark er all udyrket mark, skog, fjell og strandområder, inkludert øyer.

Følg med på skogbrannvarselet og følg rådene fra ditt lokale brannvesen. I perioder uten nedbør øker skogbrannfaren raskt. Særlig tidlig på våren før gresset blir grønt, kan brannfaren være ekstrem. Følg med på skogbrannfareindeksen til Meteorologisk institutt. Merk at det kan være store lokale variasjoner.

Bruk godkjente bålplasser hvis du skal tenne bål. Du finner info om hvor de er på din kommunes nettsider.

Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale.

Vær obs på vindretning og vindstyrke.

Unngå å brenne materiale som gir gnister. Det er materiale som papir, bartre, lyng og lignende.

Forlat aldri bålet før du er sikker på at det skikkelig slokket. Å gå fra et brennende bål kan regnes som uaktsomhet og være straffbart.

Du kan grille i egen hage, men det skal ikke være til sjenanse for naboene.

Unngå bruk av engangsgriller. Hvert år er de årsak til flere gressbranner, og de forsøpler.

Kilde: Brannvernforeningen.no

---