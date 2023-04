Kolumbus fortsetter bysykkel-suksessen: – Stor etterspørsel

Suksesshistorien om bysykkelen fortsetter. I 2022 ble det foretatt 571.960 turer, som er en økning på 66 prosent fra året før, ifølge tall fra Kolumbus.

Andre bysykkelordninger i for eksempel Oslo, Bergen og Trondheim har hatt nedganger i antall turer på mellom 40 og 60 prosent i de siste par årene.

– Vi er veldig fornøyde med utviklingen. Tallene forteller oss at det er stor etterspørsel etter våre elektriske bysykler, og det betyr også at brukerne liker tilbudet. Dette er svært positivt fordi bysyklene bidrar til mer miljøvennlige reiser og bedre folkehelse, sier Randi Markvardsen, ansvarlig for bysyklene i Kolumbus, til RA.

Stavanger stasjon (byterminalen) er den mest besøkte stasjonen, tett etterfulgt av Ruten og Fisketorget på en tredje plass. Sats i Kvitsøygata var på fjerdeplass i 2021 men er nå forbigått av Varden.

– Hva er målet deres videre i forhold til bruk av bysykkelen i vår region?

– Målet er å videreutvikle og utvide tilbudet slik at det blir mer forutsigbart og at flere innbyggere kan benytte seg av syklene. Begrensningene ligger imidlertid i antall sykler og infrastruktur, og vi må derfor prioritere hvor vi øker kapasiteten, sier Markvardsen.

Hun forteller at de jobber for å få tak i flere sykler.

– Utviklingen på elsykkelmarkedet har vært eksplosiv, og det er jo svært positivt, men samtidig ser vi utfordringer knyttet til tilgang på sykler og reservedeler. Dette har sammenheng med både pandemi og krigen i Ukraina, forteller bysykkelsjefen.

Tre årsaker til suksess

– Hvorfor tror dere at «vår» bysykkelordning fortsetter å øke, sammenlignet med for eksempel Bergen og Oslo som opplever nedgang?

– Vi kan bare svare for vår del, men det er tre hovedårsaker til at Kolumbus sine bysykler er en suksess:

1) Syklene er et integrert tilbud i våre tjenester, både økonomisk og teknisk. Man får tilgang til syklene via Kolumbus-appen, og det er bl.a. enkelt å bruke syklene og få oversikt over hvor det er ladestativer.

2) Vi har elsykler. Det er behagelig og effektivt å bruke syklene.

3) Syklene (og stativene) er strategisk plassert for å bidra til det totale mobilitetstilbudet. For eksempel er det ikke tilfeldig at det er stativer nær en del knutepunkt – blant annet jernbanestasjoner. Det er viktig for Kolumbus å ha et mest mulig sømløst tilbud, som gjør at folk kan la bilen stå litt oftere ved å kombinere for eksempel gange, buss og elektrisk bysykkel. Jeg tror også økningen har sammenheng med at syklene er så synlige i bybildet.

Markvardsen forteller at de får veldige positive tilbakemeldinger fra de som bruker bysyklene.

– Vår erfaring er at tilbudet i all hovedsak fungerer veldig bra. I tillegg har vi et veldig serviceinnstilt kundesenter som bidrar til å løse eventuelle tekniske problemer kundene møter på, påpeker hun.

Bysykkel-tall

I snitt hadde Kolumbus 250 sykler på veien i 2021, og 450 sykler i 2022.

Antall ladestasjoner i løpet av 2021: 157.

Antall ladestasjoner i løpet av 2022: 177.

177. I løpet av 2022 ble det satt opp 20 nye ladestasjoner i Rogaland og 11 ladestasjoner ble utvidet med flere ladepunkter.

Leietid 2021: 12,5 % under 5 minutt, 34 % mellom 5 og 10 minutt og 22 % mellom 10 og 15 minutt dvs. ca. 68,5 % av alle turer er under 15 minutt

Leietid 2022: 15 % under 5 minutt, 38 % mellom 5 og 10 minutt og 22 % mellom 10 og 15 minutt dvs. ca. 75 % av alle turene er under 15 minutt

Billettyper: Det tas ut flest sykkelturer med 30 dagers billetten, deretter kommer Ungdomspass 30 dager og så HjemJobbHjem.

Kjørelengde: Snitt kjørelengde pr. tur var i 2022 2,53 km

Kilde: Kolumbus

