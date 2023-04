Nye industritall: − Bra for inflasjonen og renten

Konjunkturbarometeret for første kvartal av 2023 viser altså at samlet industriproduksjon var uendret sammenlignet med det siste kvartalet i fjor, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en lavere andel industriledere som melder at manglende tilgang på arbeidskraft, råstoff og andre innsatsfaktorer har bidratt til å begrense produksjonsvolumet i årets første kvartal.

Mangelen på råstoff og andre innsatsfaktorer har dermed gradvis forbedret seg i de siste kvartalene, men andelen som melder at dette begrenser produksjonen, er fortsatt en del høyere enn normalt.

Dette har sammenheng med logistikkutfordringer på verdensmarkedet, men forbedringen de siste kvartalene har trolig sammenheng med at Kina har lempet på den strenge koronapolitikken sin, og i stor grad åpnet samfunnet for økonomisk aktivitet. Krigen i Ukraina og energikrisen i Europa skaper også fremdeles utfordringer.

− Tikker så smått i riktig retning

Den generelle situasjonen anses derfor likevel for å være meget usikker, melder industriledere. Bedømmelsen av utsiktene for andre kvartal av 2023 er positiv for produsenter av investeringsvarer, mens det for produsenter av innsatsvarer og konsumvarer forventes en negativ utvikling.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank påpeker at konjunkturbarometeret er i tråd med det Norges Bank, markedet og de fleste har forventet.

− Det er sideveis aktivitet, og det tikker så smått i riktig retning med noe mindre press i bedriftene, både når det gjelder tilgang på arbeidskraft, innsatsfaktorer og råstoffer, sier Knudsen.

− Forskjellen mellom bransjene er imidlertid store. Totaltallene er «dopet» av svært gode tall hos energibedriftene. Uten disse, er det svakere tall hos mange av de øvrige bedriftene. Det er det viktig å være klar over, understreker han.

− Bra for inflasjonen og renten

Videre presiserer Knudsen at selv om vi er langt unna det normale nivået, har presset i bedriftene avtatt noe.

− Dette er bra for inflasjonen og derfor renten. Det er et argument for at Norges Bank ikke setter opp renten mer enn de to rentehoppene de allerede har signalisert, sier han.

