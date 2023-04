Storstreiken er over, melder TV 2 og VG

Flere medier har erfart at streiken snart er over, men TV 2 og VG s kilder bekrefter at den er det allerede. Riksmekleren bekrefter til NTB at det er kontakt med partene i streiken, men han vil ikke svare på om streiken er over

– Jeg vil si at jeg har hatt telefonisk kontakt med de tre partene. Jeg vil ikke si noe om innholdet i min kontakt med partene, sier Ruland.

Han sier det er naturlig at partene kommer til ham hvis det er en enighet, men vil ikke svare på spørsmål om streiken er over.

– Streiken varer til streiken er over. Riksmekleren er den som kunngjør om streiken er over, sier kommunikasjonsrådgiver Linda Reinholdtsen i LO til NTB.

VG skrev tidligere torsdag at partene har tatt med seg utfallet av dialogen tilbake til sine delegasjoner, for å vurdere om de vil akseptere innholdet. Det er foreløpig ikke kjent om partene skal møtes torsdag.

22.947 LO-medlemmer og 1.441 YS-medlemmer har siden mandag vært i streik, etter at lønnsforhandlingene med NHO brøt sammen. Fredag går ytterligere 16.561 LO-medlemmer og 460 YS-medlemmer ut i streik.

Bakgrunnen for streiken er brudd i meklingen om lønnsoppgjøret i det såkalte frontfaget, altså industrien. NHO, YS og LO ble ikke enige om hvor høyt lønnstillegget skulle være i frontfaget, som igjen blir viktig for hvor mye mer lønn andre grupper i Norge vil få i år.

Det er ventet at prisene i Norge vil stige med 4,9 prosent i år. Kravet har vært mer enn dette i lønnsvekst for å sikre at folk ikke får mindre å rutte med.