Premierefest på «E det muligt»: - Andre gang Per Inge Torkelsen snur byen på hodet

Per Inge Torkelsen og kompisene William Helvik og Arnfinn Olsen, plantet fem gamle kinesiske mynter under en arkeologisk utgravning i Stavanger i 1968. Funnet av de gamle kinesiske myntene satt Stavanger på verdenskartet. Journalister og TV-folk strømmet på fra alle verdens kanter.

Dermed hadde kompisgjengen stått bak Norgeshistoriens heftigste guttestrek og snudd Stavanger by på hodet. Nå har guttestreken blitt en kortfilm og førpremieren fant sted på Sølvberget i Stavanger sentrum lørdag ettermiddag.

Der var blant annet en av de originale skøyerne, William Helvik, på plass.

– Nå oppfordrer vi alle dere unge til å gå ut å gjøre litt bøll. Meg og Arnfinn skal planlegge en ny guttestrek etterpå, så kan noen nye spille oss på nytt igjen om 50 år, sier William Helvik til en fullsatt sal på Odeon kino.

William Helvik møter den yngre William Helvik (Emil Piel) før premieren. (Karoline Mosland)

Utfordring å spille Per Inge

Rød løper var rullet ut og champagnebrus ble servert til de om lag 400 gjestene som var til stedet under premierefesten.

Adam Ekeli (15) og Conrad Ørland Wathne (12) spilte to av guttene. Ekeli spilte selveste Per Inge Torkelsen. Han hadde ikke så mye kjennskap til Per Inge fra før av.

Adam Ekeli, Conrad Ørland Wathne og Emil Piel er klare for å se filmen for første gang. (Karoline Mosland)

– For å sette meg inn i karakteren måtte jeg lære mer om han og hvordan han snakket. Etter hvert fant jeg ut et triks for å få riktig stemme. Han hadde en spesiell måte å si mandag på. Hvis jeg øvde på å si mandag på samme måte falt resten av dialekten hans på plass, sier Ekeli til RA.

Wathne spilte den fiktive hovedkarakteren Henning.

– Jeg hadde ikke hørt om myntestuntet til Per Inge før jeg kom på audition. Jeg synes historien er veldig morsomt, det har bare vært kjekt å være med på denne filmen, sier Wathne.

Guttene hadde ikke sett filmen helt ferdig før premieredagen.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan den har blitt. Det var veldig kult å se den i sin helhet og med musikk i bakgrunnen, sier Wathne.

Lokale skuespillere

Regissør, Johannes Vikse Pedersen, og produsent, Maria Lavelle, ville ha flest mulig lokale skuespillere med i filmen.

– For å få en mest mulig autentisk Stavanger-dialekt ville vi ha med lokale skuespillere, sier Lavelle til RA.

Den kjente Stavanger-skuespilleren Kristoffer Joner er med i filmen. Han spiller hovedkarakterens far, Bjarne. Men det var ikke bare kjente fjes som dukket opp i kortfilmen. Christin Unwod Dorga har aldri vært med i en film før, likevel landet hun en av hovedkarakterene.

Conrad Ørland Wathne (Henning) og Christin Unwod Dorga (Liv Berit, Hennings mor). Kristoffer Joner (Bjarne, Hennings far) var ikke tilstede på premieren. (Karoline Mosland)

– Jeg så på Facebook at de søkte etter folk til filmen, så da gikk jeg på audition, sier Dorga og fortsetter:

– Det har vært veldig gøy å være med på, nå har jeg faktisk fått litt mersmak.

Fornøyde med resultatet

Filmen ble tatt i mot med stående applaus og latter fra publikum. Regissør Pedersen og regissør og produsent Lavelle er i godt humør etter filmen er vist for publikum for første gang.

– Jeg er et lykkelig menneske akkurat nå, sier Pedersen til RA etter premieren.

– Jeg er så takknemlig for alle som har vært med å bidra, de er de beste menneskene i hele universet, sier Pedersen.

De er fornøyde med hvordan filmen ble til slutt, det var nemlig ikke uten utfordringer å spille inn en film midt i Stavangers gater.

– Vi spilte inn filmen i høstferien så det regnet masse ute. Men etter hvert ble det heldigvis litt blå himmel akkurat over der vi spilte inn filmen. Det var et bønnesvar, sier Lavelle.

Regissør og produsent Maria Lavelle og regissør Johannes Vikse Pedersen er fornøyde etter premieren på filmen "E det muligt" (Karoline Mosland)

Været var ikke den eneste utfordringen de støttet på under innspillingen.

– Vi måtte snu Stavanger på hodet atter en gang da vi sperret av gatene, og fikk inn 35 statister. Det er mye å tenke på når man lager en epokefilm. Plutselig kommer noen gående med en iPhone i hånden og tar et selfie i bakgrunnen, sier Pedersen.

– Heldigvis har Stavanger folket vært fantastiske og tatt oss godt imot, sier Pedersen.

Førpremieren var lukket for publikum.

– Salen er full av personer som har bidratt til å gjøre filmen mulig, det var derfor ikke plass til vanlig publikum, sier Lavelle

– Vi håper den kan bli vist på kino igjen i anledning Stavangers 900 års jubileum, sier Lavelle.

Filmen kommer på Altibox tirsdag 14. mars.

