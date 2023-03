Marcus & Martinus får hatmeldinger etter den svenske Melodifestivalen

Ifølge svenske Aftonbladet har hatytringene haglet over enkelte av artistenes sosiale mediekanaler etter finalen, der den populære norske duoen kom på annenplass etter Loreen. For den norske duoen Marcus & Martinus var det ingen selvfølge å delta i den svenske Melodifestivalen, og heller ikke at de skulle gjøre det så bra at de havnet på andreplass etter den superpopulære artisten og favoritten Loreen.

– Vi visste ikke hvordan vi ville bli mottatt, sier Martinus Gunnarsen (21). De gikk rett til finalen med låten «Air», noe som var en stor lettelse for dem.

– Vi var nok ti kilo lettere da, sier Marcus Gunnarsen (21).

Dolket i ryggen

Det er ikke alle som har ønsket deres deltakelse i den svenske Melodifestivalen velkommen.

– Nordmennene sier at vi dolker dem i ryggen og at det vi gjør ikke er bra, sier Marcus. Men det er ikke bare nordmenn som sender hatefulle kommentarer til duoen.

– Vi får mye hat fra Sverige også, når folk sier at de ikke forstår hvorfor vi er med i den svenske Melodifestivalen. De vil ikke at vi skal være med, sier Martinus.

De sier at de tror det er vanlig å få mye hat som artist.

– Dessverre er det ikke bare vi som får det, sier Martinus og legger til at de prøver å ikke tenke så mye på de negative kommentarene.

– Vi fokuserer på det som er positivt i stedet, sier Martinus.

Dårlige folk

En annen som har opplevd hat på sosiale medier, er ukrainske Maria Sur (18).

– Jeg forstår dem egentlig ikke, jeg ville aldri skrevet slike ting til eller om noen, sier Sur.

– Det er folk som hater deg, spesielt på TikTok. Jeg elsker sosiale medier, men det er mange slemme mennesker der. Jeg forstår dem egentlig ikke, jeg ville aldri skrevet slike ting til eller om noen, sier hun.

For hennes del er det for det meste svensker som har vært negative til hennes deltakelse i Melodifestivalen.

– I Sverige sier noen: «Men hun er ikke fra Sverige, hun kan ikke engang svensk, hvorfor skal hun delta?» sier Maria Sur til Aftonbladet.

