− Flere får inkassokrav i posten etter jul

− Nå begynner snart tilbakebetaling av julen for mange, det vil si for de som har brukt kredittkort. Forfallet for kredittregningene fra julehandelen er i midten av januar, sier Geir Grindland, daglig leder hos Inkassopartner, til Rogalands Avis.

− Mange har god kontroll på hvordan de skal klare å betale tilbake det de har kjøpt med kredittkortet, men det er mye som tyder på at det ikke er tilfellet for alle. En del er dessverre ikke klar over hvor store konsekvensene kan bli av å få betalingsanmerkninger. I verste fall kan de få problemer med, blant annet, å leie bolig, ta opp lån og inngå avtaler på mobil, strøm og forsikring, advarer Grindland.

Geir Grindland i rådgivningsselskapet Inkassopartner. (privat)

Hvis ingen går i inkassofella, men passer seg for den …

Om ikke du betaler i tide, er renten på kredittkort skyhøy nå:

− Så har du en regning på 40.000 til 50.000 kroner, går det ikke lang tid før den blir doblet, sier inkassorådgiveren.

− Mange kan også vente seg inkassokrav i posten etter jul, sier Grindland.

Når julen er over og du opplever å bli en av de som havner i inkassofella, er det viktigste du kan gjøre å ta kontakt med kreditorene eller den du skylder penger − helst så fort som mulig.

− Mange folk tror at regningene forsvinner dersom de gjemmes bort i en skuff eller kastes i søpla. I mellomtiden vokser gjelden og du vil kunne risikere å få betalingsanmerkninger, lønnstrekk og i verste fall utleggspant, fortsetter Grindland.

− Må forhindre et gjeldshelvete

Nylig skrev Rogalands Avis om at vi faktisk bruker mer penger nå enn før pandemien, selv om prisveksten skyter fra lønnsveksten.

− Vi bruker fortsatt mer penger enn i 2019, selv etter inflasjonsjusteringer. For eksempel skulle vi tro at de som har høyest strømpris også har dempet forbruket, men det er ikke tilfellet. Vi har kun redusert sparingen, samtidig som vi forbruker like mye som før pandemien, sa Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB, til RA tidligere i desember.

Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim forteller at hos Inkassoregisteret ser han at det er mange typiske «småkrav» folk sliter med å betale, som treningssenter og mobilabonnement. Han påpeker også at unge sliter mer enn de eldre, fordi de ikke har like stor buffer å tære på.

Mímir Kristjánsson, gruppeleder i Rødt Stavanger, mener at vi nærmer oss en inkasso-smell partiet lenge har fryktet.

− Jeg frykter et inkasso-skred i kjølvannet av strømprisøkning, renteoppgang og annen prisøkning. Myndighetene bør ta grep for å hindre et gjeldshelvete, sa Kristjánsson til RA i desember.

− Det offentlige bør ikke sende gjeldssaker til inkasso, og de bør også stoppe tvangsinndrivelser. I det private bør det settes begrensninger for rente på forbrukslån og kreditt, samt gjøre det lettere for de med denne typen gjeld å få avdragsfrihet, sier han, og fortsatte:

− Inkasso er ofte et privat problem, men den boomen som er og kan komme nå, skyldes ikke glemskhet eller at folk må på «Luksusfellen». Lønnen deres strekker rett og slett ikke til i møte med prisøkningene. Det er en økonomisk krise for veldig mange, og vi er redde dette også kan skape psykiske problemer for de det gjelder.

