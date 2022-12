Fra nyttår kan du få høyere boliglån

Finanstilsynet utarbeidet tidligere i høst en vurdering av utlånsforskriften og kom med forslag til endringer av forskriften, på oppdrag fra Finansdepartementet. Departementet har vurdert forslaget og høringsuttalelsene, og nylig fastsatt en ny forskrift som skal gjelde fra 1. januar 2023.

Noe av det blir endret i ny utlånsforskrift fra 1. januar, er at bankene kan legge til grunn at lånekunden tåler en renteøkning på minst tre prosentpoeng, i stedet for de fem prosentpoengene kundene måtte tåle før.

− Det at stresstesten på renten går ned noen prosentpoeng, vil bety en del for de som skal ta opp boliglån. Det kan gi flere hundretusener ekstra i lån, og det kan være avgjørende for å få kjøpt drømmeboligen, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand til Rogalands Avis.

Elisabeth Gilje Pedersen, direktør for personmarkedet i Sparebank 1 SR-Bank. (Sparebank 1 SR-Bank)

Kan låne 800.000 kroner mer

Elisabeth Gilje Pedersen, direktør for personmarked i Sparebank 1 SR-Bank, har satt opp noen regneeksempler for RA som viser hvordan endret rentestresstest kan slå ut:

For et ungt par med boliglånsrente på fire prosent, utgjør rentestresstesten i dag 6000 kroner per måned, mens over nyttår vil testen utgjøre 3400 kroner. Det vil si en reduksjon på 2600 kroner måneden eller 31.200 kroner per år. For lånebeløpet betyr dette at de kan gå fra å låne 3,2 millioner per i dag til 3,7 millioner på nyåret − altså kan de låne 500.000 kroner mer.

Ser vi på et etablert par med boliglånsrente på 4,5 prosent, utgjør rentestresstesten i dag 12.100 kroner per måned, mens over nyttår vil testen utgjøre 6800 kroner. Det vil si en reduksjon på 5300 kroner måneden eller 63.600 kroner per år. For lånebeløpet betyr dette at de kan gå fra å låne 5,3 millioner per i dag til 6,1 millioner på nyåret − altså kan de låne 800.000 kroner mer.

− Rådgivning blir viktigere

− En stresstest på fem prosentpoeng ville blitt kunstig høy når rentenivået er på vei oppover. Resultatet av nedgangen, selv om det er tidlig, er at dialogen mellom rådgiver og kunde blir enda viktigere. Det er ikke er slik at vi nødvendigvis gir mer alle kunder lån på nyåret, understreker Gilje Pedersen overfor RA.

Tvetenstrand i Storebrand oppfordrer også de som skal ta opp lån på nyåret om å sette seg ordentlig inn i hva det betyr å ta opp boliglån, og hvor mye renteøkninger vil bety for lånet.

− Som lånekunde bør du vurdere dine egne grenser nøye, sier hun.

Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand. (Kristian Skalland Moen)

Ser at kundene er mer forsiktige

Selv om SR-Bank ikke trenger ta høyde for fem prosentpoeng renteøkning i stresstesten over nyttår, ser de at kundene ikke lenger er like opptatt av å maksimere finansieringsbevisene.

− Dette er en vridning fra tidligere. Nå er folk mer forsiktige, sier Gilje Pedersen.

− Kundene ser at ting blir dyrere og tenker seg om flere ganger når de nå skal ta opp lån. De ønsker også oftere en grundig gjennomgang av økonomien i forkant av låneopptak, utdyper hun.

