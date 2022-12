− Lurer på hvilke elbiler som kan leveres raskt

− Det er annerledes tider i bransjen nå. Mange har ventet lenge på å få elbilen de har bestilt, og de håper selvsagt at bilen kommer før nyttår, for å unngå ekstra avgifter. Dette jobber vi iherdig med å få til, sier Lene Mæland, Audi-selger hos Møller Bil Forus i Sandnes, til Rogalands Avis.

− Og så har vi de som vil kjøpe bil som ikke har bestilt ennå, og som er nysgjerrige på hvilke elbiler som er tilgjengelige for rask levering. Om du ikke er veldig bestemt på hva slags type utstyr du ønsker, kan det være biler tilgjengelig før nyttår, fortsetter hun.

Fra 1. januar 2023 blir det nemlig moms på elbiler over 500.000 kroner, og da må du betale moms på den delen av kjøpsprisen som overstiger dette beløpet. Elbiler som koster mindre enn 500.000, vil fortsatt ha momsfritak. I tillegg blir det vektavgift på elbiler, noe som vil utgjøre rundt 20.000 til 30.000 kroner.

− Mange har vært og er spent på om elbilen kommer før nyttår. Men avgiftene og usikkerhet rundt leveringstider har vært kjent en stund nå, og de fleste kundene er innforstått med dette, sier Morten Ringe, markedsansvarlig hos Bertel O. Steen i Sandnes, til RA.

Blir titusener dyrere

Svært mange vanlige familie-elbiler vil få moms. I et eksempel NAF har satt opp, vil en ny elbil som koster 600.000 kroner få 25 prosent moms på de siste 100.000 kronene, hvilket utgjør 25.000 kroner. For en elbil som koster 750.000 kroner, vil tilsvarende få moms på 62.500 kroner i tillegg, og prisen til kjøper vil bli 812.500 kroner.

I januar 2023 får også alle biler ny vektavgift, som er formet slik at du betaler avgift på 12,50 kroner per kilo over 500 kilo. Dette vil særlig slå ut på elbiler med store batterier og lang rekkevidde. Avgiften vil gjøre de fleste nye elbilene mellom 20.000 og 30.000 kroner dyrere, ifølge NAF.

Med ovennevnte endringer på nyåret, erklærer NAF startskuddet for «avgiftsgaloppen», så fra da av blir også elbiler ilagt høye kjøpsavgifter, noe NAF er mot. Ikke bare vil høye bilavgifter på elbiler bremse bilsalget, mener de, det vil også føre til økte utslipp fra personbilene, fordi færre utslippsbiler vil erstattes av elbiler.

− Vi dekker momsen

Torbjørn L. Vatle, salgssjef for Volvo hos Kverneland Bil, påpeker at det har vært et utfordrende år med forsinkelser grunnet krig i Europa og manglende komponenter. Dette har rammet hele bilbransjen.

− Det som opptar kundene mest nå, er avgiftsøkningene som kommer på nyåret. Kundene våre som har bestilt bil i år, men som får den i 2023, får momsen dekket av Volvo og forhandler, sier Vatle til RA.

Tenker videresalg

Foruten avgiftsøkningene, forteller Vatle hos Kverneland Bil at kundene også er opptatte av andrehåndsverdi på elbilen, og dette kanskje i større grad enn før. Mæland hos Møller ser også at flere kunder tenker langsiktig og vurderer bilbehovet sitt fram i tid, og dermed ikke har behov for å «rushe» bilkjøp på denne siden av nyttår.

− Det er veldig individuelt hva som er mest hensiktsmessig for den enkelte kunde, og jobben vår er først og fremst å være gode rådgivere for kundene våre rundt slike spørsmål, sier hun.

− Spesiell situasjon akkurat nå

Er det noe som skiller det som opptar dagens bilkjøpere fra tidligere?

− Lenge har det vært et kappløp i retning av de fullelektriske bilmodellene som er tilgjengelig i et umodent marked. Nå er elbilutvalget et helt annet, og kundene kan igjen navigere etter preferanser som trygghet og soliditet i serviceapparat, merkevarer, design og pris. Sånn sett begynner markedet å ligne seg selv igjen, etter noen unntaksår, selv om vi akkurat nå står i en spesiell situasjon med lange leveringstider, nye avgifter og usikkerhet i verdenssituasjonen, svarer Mæland.

Ringe hos Bertel O. Steen framholder også at det er økt fokus på leveringstid, rekkevidde og teknologi blant bilkjøperne.

