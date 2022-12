Pascal hadde stor suksess i Stavanger

Med to tonn søte fristelser og en ti meter lang utstilling, ville Pascal Dupuy teste om det var interesse for å åpne et konditori i Stavanger på sikt.

Pop-up butikken Pascal Konditori satt opp ved Clarion Hotel Skagen Brygge i Stavanger sentrum, ble mildt sagt en suksess.

– Jeg er sliten franskmann i dag, vi tapte VM, men vi har vunnet Stavanger, sier en relativt fornøyd Pascal Dupuy til RA mandag morgen.

Han forteller at det var stor interesse for franske kaker og makroner i Stavanger.

– Vi hadde rundt to tonn produkter, og nesten alt ble solgt, sier en engasjert Dupuy.

– Jeg var egentlig litt skeptisk til hvor stor interessen kom til å være, da vi hadde satt opp pop-up butikken på et hotell. Det er vanskelig å trekke forbipasserende til hotell, men det gikk jo veldig bra, legger han til.

Pascal Dupuy (Pascal Konditori)

750.000 kroner i omsetning

På fredag solgte de for rundt 100.000 kroner.

– Vi tenkte først det var litt nedtur, for det føltes ut som det var færre folk på fredag enn det var i Bergen og Molde, hvor vi også har hatt pop-up butikk. Men vi så på værmeldingen og at det generelt var lite folk i byen, folk var hjemme og gikk ikke så mye ut på fredag, sier Dupuy.

Men, så kom lørdagen, og køen gikk ut av hotellet og ut i gaten.

– På lørdag var det fest. Frokosten på hotellet var ferdig 10.30, så hadde vi 15 minutter på å få på plass kaker, 5000 makroner og så videre. Også ser vi bare den lange køen allerede. Det var non stop med folk, sier Dupuy.

Han legger ikke skjul på at det var litt stress, og at det er lenge siden de har sett en slik første time.

– Men etter en time hadde vi kontroll og det gikk fint. Vi åpnet klokken 11, og hadde non stop folk innom til klokken 17.30.

På lørdag omsatte Pascal konditori sin pop-up butikk i Stavanger for 400.000 kroner.

– Det er ganske sykt, understreker Dupuy.

Også søndagen ble en suksess, med mye folk. Da omsatte de for 250.000 kroner. Som betyr at de totalt omsatte for 750.000 kroner i helgen.

Vil etablere seg

– Det er helt enormt. Det er det vi selger på en måned på en av våre butikker i Oslo. Vi har hatt en enorm respons her i Stavanger, og mange gjester vil at vi skal etablere oss her. Og det har vi også et ønske om, bekrefter Dupuy.

– Vi må finne riktig lokal og plassering. Det tar den tiden det tar, og vi har ikke en bråhast med det. Vi skal være nøye med å finne riktige sted, slik at vi kan lage en opplevelse til Stavanger-folk. Det skal ikke være en liten alminnelig avdeling, men en utrolig flott avdeling. Vi ønsker å etablere oss i Stavanger, Bergen og kanskje Trondheim, og da er det ikke snakk om 5–6 avdelinger i hver by, bare én som skal være flaggskip for våre produkter, og gi en wow-opplevelse. Om det tar 6 måneder eller 1 år, eller mer, får vi se.

Han understreker at det har vært veldig gøy og interessant å få teste markedet i andre byer enn Oslo med pop-up butikken.

– Det har vært like bra respons i de andre byene. Det har gått kjempefint å frakte våre produkter fra Oslo, og makroner og kaker fungerer utmerket frossent, uten at det går ut over kvaliteten, understreker han.