Pascal med pop-up butikk i helgen: – Vil teste interessen

Pascal Dupuy, eier og driver av Pascal Konditori, tar med seg sine franske fristelser til Stavanger denne helgen.

Fra fredag 16. desember til søndag 18. desember, kan du besøke pop-up konditoriet ved Clarion Hotel Skagen Brygge i Stavanger sentrum.

Med pop-up butikken ønsker han å teste om det er interesse for franske kaker og makroner i byen og derved muligheten for å åpne et konditori i framtiden.

– Vi er klar med to tonn produkter, sjokolade og kaker, sier Pascal Dupuy, til RA.

– Hvorfor ville du komme til Stavanger?

– Vi holder på å teste markedet i Bergen, Trondheim og Stavanger. Vi har gjort pop-up før, og i Molde og Bergen fikk vi nylig enormt god respons. I Bergen fikk vi nesten 5000 personer på besøk i løpet av helgen, og solgte for én million kroner. Så nå blir det spennende å se hvordan interessen er i Stavanger, sier Pascal.

Han forteller at de har inngått et samarbeid med Clarion Hotel Skagen Brygge, hvor de får låne frokostsalen til å eksponere deres produkter.

– Vi har rett og slett flyttet 70 prosent av butikken som er i Oslo til Stavanger, med flere 1000 porsjonskaker og 300 store kaker. Alt er frossent og kan kjøpes inn til jul. Vi har masse konfektesker, julekuler laget av sjokolade, og puslespill til barn laget av sjokolade som kan legges under treet. Vi har mye spennende og fint til jul, sier Pascal.

Pascal Dupuy i pop-up butikken i Stavanger (Pascal Konditori)

[ Økende vold og trusler mot politiet: – Det kan gå utover demokratiet ]

Enorm respons

– Vi har fått enorm respons på Facebook og Instagram om at folk som følger oss ønsker å komme innom. Mange av de har aldri smakt våre kaker, fordi de ikke har hatt anledning til å komme til Oslo, påpeker Pascal.

Han understreker at de nå skal teste markedet her, og hvis responsen er bra, skal de begynne å se på hvilke muligheter det er her for etablering av konditori.

Pascal har allerede fått inn rundt 70–80 bestillinger, før pop-up butikken har åpent.

– Det ser ut som folk bruker litt penger til jul, det er ikke bare hundre kroner de kjøper for. Men vi snakker jo om en anledning til å kunne gi en annerledes julegave til venner og familie.

Han forteller at de har laget en ti meter lang utstilling med enormt mye produkter, og at de har en frysetilhenger som er plassert rett foran hotellet.

– Det er mange makroner og porsjonskaker som skal tas ut og inn i løpet av helgen.

– Hvilke forventninger har dere til helgen i Stavanger?

– Det gjenstår å se. Det kom mye folk i Bergen og Molde. Men uansett er det viktigste er responsen til folk – hvordan de reagerer på våre produkter, ikke summen vi selger for. Jeg skal bli her i tre dager, og snakke med gjester om hva de synes, og føle temperaturen til framtiden.

Pascal forteller at de ikke har en spesiell målgruppe.

– I Oslo får vi besøk av studenter som kommer for å kose seg med venner, det er kanskje en bestemor som kommer innom med sine barnebarn og koser seg med kake, og det kan være business-folk som spiser en lunsj og tar et møte hos oss. Det er politikere, og virkelig alle mulige brukere. Det er fint. Vi har et prisnivå som gjør at man ikke trenger å betale tusenvis av kroner for å spise en kake. Vi ønsker at alle skal ha tilgang til dette, det er det viktigste. Det blir spennende å se hvordan vi gjør det i Stavanger, sier han.

[ Stangeland rammet av dataangrep ]

[ Aps strømtopp til VG: – Vi må ta umiddelbare og kraftfulle grep ]

Pascal Dupuy (Pascal Konditori)

---

Fakta om Pascal Dupuy

Pascal Dupuy kom til Norge i 1986 og startet sin konditorkarriere i Bergen før han et par år senere flyttet til Oslo.

Han har gjort seg kjent gjennom å tilby sine franske konditorvarer.

I dag har han seks konditorier i Oslo hvor han tilbyr franske kaker, makroner, konfekter, sjokoladetrøfler og mye annet.

Han har mange følgere på Facebook og Instagram.

---