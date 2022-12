Nå stenges denne veien

Fredag 16. desember kunne lokalavisen Ryfylke melde at Røldalsvegen, del av Fylkesvei 520, som går mellom Sauda og Røldal, trolig vinterstenges fra mandag av.

Mandag morgen ble stengingen av veien bekreftet av Vegtrafikksentralen vest på Twitter.

– Vi stenger mellom Tverrdalen og Røldal i dag. Jeg snakket med entreprenøren klokken 9, og da var de på vei for å gjøre forberedelser til stenging, sier Solveig Margrethe Myge, byggeleder i drifts- og vedlikeholdsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, til RA.

Det er bommen i Tverrdalen på Sauda-siden som blir stengt.

Utfordrende å varsle

− Ut fra værmeldingene kommer entreprenøren vår til å ta en ny vurdering på søndag. Det ligger an til at vi stenger mellom Tverrdalen og Røldal på mandag, men det får vi vite på søndag. For strekningen mellom Hellansbygd og Tverrdalen holder vi åpent så lenge vi har mulighet, ut fra sikkerhet og økonomi, sier Myge, til RA på fredag.

Veistrekket over fjellet fra Sauda til Røldal er en del av Nasjonal Turistvei Ryfylke. Røldalsvegen er normalt vinterstengt og åpner gjerne rundt påsketider.

− Utfordringen er om det blir kraftig vintervær i romjulen, og det er mange biler og folk oppe på fjellet som vi ikke får varslet. Vi følger med på værvarselet og tar vurderinger fortløpende. Jeg vet at hytteforeningen på Breiborg har oppfordret hytteeierne til å sette seg opp på SMS-varsling hos veivesenet for stenging av fjellveien, sier Myge i fylkeskommunen.

Hyttefolket på Breiborg oppfordres også til å legge en lapp med mobilnummeret sitt i frontruten i parkerte biler langs Røldalsvegen.