Han er ny redaktør i Dalane Tidende

Han har vært konstituert i stillingen siden januar, melder Amedia i en pressemelding.

– Det har vært ti spennende, travle og givende måneder i Dalane Tidende, og lysten til å fortsette har uten tvil vært der. Vi har fått gjort ganske mye på disse månedene, men vi er ikke på langt nær i mål. Jobben fortsetter, ikke minst må vi ta nye digitale steg, sier Erik Thime i pressemeldingen.

Erik Thime har bred erfaring fra avisbransjen. Før han overtok i Dalane Tidende i starten av 2022, var han redaksjonssjef i Avisen Agder i Flekkefjord. Der har han til sammen vært i 15 år, fordelt på to perioder. Han har også jobbet Bergensavisen, Stavanger Aftenblad, Sandnesposten, Rogalands Avis, Fædrelandsvennen og Se og Hør.

Styreleder Ole Morten Ona Ringdal er fornøyd med å ha fått på plass Erik Thime som permanent toppleder i mediehuset.

– Dalane Tidende har hatt en fin digital utvikling under Eriks ledelse, og har også tatt store steg med hensyn til bruk av levende bilder i journalistikken. Vi har fått en god og langsiktig løsning i Erik Thime, uttaler Ringdal.

Thime vil få flere til å få et nært forhold til avisen.

– Det er en kompetent gjeng i avisen som brenner for å gi Dalane nyheter, nær sagt hele døgnet. Vi tar sikte på å favne enda bredere, nå enda flere yngre lesere og kommer enda tettere på folk flest – hver eneste dag. De siste månedene har vist at Dalane Tidende er viktig for folk, og at mange har et nært forhold til avisen, sier han og legger til:

– Jeg vil også trekke fram at Dalane Tidende i en leserundersøkelse blant Amedias aviser var den avisen i konsernet som i år har desidert størst framgang. Så vi har forhåpentlig klart å løfte produktet med godt og spennende innhold. Det skal vi fortsette med, ikke minst skal vi gi enda mer gass digitalt. Det er der avisens framtid ligger, sier Thime.

