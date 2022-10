Slik øver Olav for å bli tryggere i vannet

Det er torsdag, det er 13 grader på Hundvåg, det blåser, og vannet er urolig. Likevel klargjøres kajakkene. Det skiftes, pakkes og løftes.

Snart skal Olav Turtum og Sigrid Matthes skal sette i gang med dagens økt av «Rull og tull» ved stranden til Stavanger Kajakklubb.

– Man bare føler det, forteller Olav Turtum når han skal beskrive den perfekte kajakk-rullen.

Stavanger Kajakklubb vanntrening

Han bøyer seg framover, strammer hoften og veiver med årene. Plutselig er han under vann, for ham er det mørkt. Han jobber med kroppen, årene og utfører det han kaller for mikrobevegelser. Før han vet ord av det er han tilbake på vannoverflaten og smiler fornøyd. Slik holder han på i en time.

– Dette gjør jeg bare for gøy, skriker ham ut, smiler bredt og ser utover Boknafjorden.

Stavanger Kajakklubb 2 Sigrid Matthes fra Tyskland er en erfaren padler, men sliter fortsatt med å ha hodet under vannet. (Philip Kollstrøm)

«For gøy» er ikke grunnen til at Sigrid møtte opp. For henne er det noe annet. Den tyske kvinnen har holdt på med padling i 18 år. Likevel er hun ikke like trygg i vannet i som Olav.

– Jeg ønsker ikke at hodet mitt skal henge opp ned undervannet, også stopper jeg opp. Jeg vil bli mye mer komfortabel i vannet, forteller hun før hun løfter kajakken ut i vannet. Det skal herdes og dette er været for det.

61-åringen klatrer oppi kajakken, ser seg rundt og prøver å rulle rundt. Hun legger seg og kaster kroppen rundt. Kajakken ligger opp ned. Ingenting skjer. Plutselig kommer Sigrid opp på andre siden av kajakken.

Det gikk ikke denne gangen. Hun flytter kajakken nærmere land, går oppi for et nytt forsøk.

Stavanger Kajakklubb 4 Det jobbes hardt for å mestre rullen på ved Stavanger Kajakklubbs anlegg. ( Philip Kollstrøm)

Forventer flere drukninger i oktober

Kajakklubben i Lundsvågens «Rull og tull»-samlinger har egentlig svært lite med tull å gjøre, men heller et viktig og nødvendig sikkerhetstiltak for medlemmene. Og det er ikke uten grunn av sikkerhet og trygghet i vannet er viktig for klubben.

Ifølge Redningsselskapet sin drukningsstatistikk for 2022 er det forventet et oppsving i drukningsulykker i oktober. I en pressemelding skriver de at det kalde oktober-vannet kan virke sjokkerende på kroppen.

– Dette kan føre til ukontrollert gisping som gjør at du puster inn vann. Om man vet at kuldesjokket kommer, kan man bruke energien til å få kontroll på pusten, forteller Tanja Krangnes, fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

Hos storklubben Stavanger Kajakklubb som har rundt 1000 medlemmer og er Norges tredje største kajakklubb så er sikkerheten for medlemmene en stor prioritet.

– «Rull og tull» handler om vanntilvenning. Føle seg trygg i havet og er både for barn og voksne, forteller leder for Stavanger Kajakklubb, Kalle Eide, til RA.

Nå er de også i gang med et nytt opplegg for å utdanne instruktører i samarbeid med padleforbundet, hvor instruktørene får utdanningen de trenger for å utføre livredding på vannet. Instruktører fra hele Norge kommer for å ta del i denne utdanningen.

– Ting skal være trygt, sikkert og enkelt, sier Eide.

Ifølge Kalle Eide så har de enda ikke hatt noen ulykker i kajakkene. Alle instruktørene har en god utdannelse og kursing slik at det skal være trygt for medlemmene. Hos dem lærer medlemmene og instruktørene hvordan man skal redde både seg selv, og andre.

Stavanger Kajakklubb 3 Olav Turtum sjøsetter kajakken før vanntrening. (Philip Kollstrøm)

Lidenskap for rulling

I Lundsvågen ligger Olav i vannet med hodet opp.

– Dette må være en yogaposisjon, sier han og ler imens kroppen hans flyter på vannoverflaten.

– Hvorfor gjør du det?

– Dette er for å bli vant til vannet, forteller ham imens han ligger og titter opp på den gråe himmelen.

For ham er det viktig å få fram at kajakkrulling handler ikke bare om å rulle med kajakk. Det handler om å være i grenselandet og lære seg å være komfortabel.

Ifølge ham så er det flere i kajakkmiljøet som har litt vannskrekk. Derfor ønsker han å fortsette med dette, for å hjelpe dem med å få vekk vannskrekken.

Mannen startet med elvepadling i 2006, men mellom jobb og familieliv så er det kajakkrulling det han gjør mest av nå. Rullingen har blitt en liten lidenskap, og han kunne gjerne sett seg konkurrere i rulling.

I klubben så er det flere som deler den samme lidenskapen, men det kalde høst- og vinterværet gjør at de snart flytter inn for å kjøre rulletreningen i et lokalt svømmebasseng på Hundvåg. Det er også god trening, men ikke helt det samme.

