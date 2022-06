Flybensinmangel på Sola: - Vil trolig vare utover dagen

Kommunikasjonssjef i energiselskapet St1, som leverer flydrivstoff, sier til Solabladet at det er drivstoff levert til flyplassen, men at tester viser at det ikke holder rett kvalitet.

– Vi tester hele tiden drivstoffet vi leverer, og her var det et av måleparametrene som ikke nådde opp til kravene. Det må de gjøre for at vi skal levere det ut, forteller Lillian Aasheim i St1.

For tiden er det dermed kun ambulansefly og redningshelikopter som får drivstoff.

Aasheim opplyser at selskapet jobber med å sende drivstoff i tankbil fra Bergen.

I tillegg skal drivstoffet fra depotet i Risavika testes natt til onsdag for å finne ut om det er av rett kvalitet.

– Tar tid

Til RA sier operativ sjef for flysidedrift på Stavanger lufthavn, Morten Wathne at det jobbes på spreng for å løse situasjonen, men det kan ta tid. Trolig det meste av dagen.

– Situasjonen er den samme som i går. Vi har fortsatt restriksjoner på drivstoff. Leverandøren jobber med å bedre situasjonen. De har sendt et par biler med drivstoff fra Bergen. Når bilene kommer hit, skal man forsøke å blande drivstoffet med det drivstoffet vi allerede har. Forhåpentligvis er kvaliteten tilfredsstillende, sier Wathne til RA.

Om blandingen vil gi tilfredsstillende kvalitet, er uvisst. Avinor har en løpende dialog med drivstoffleverandøren.

– Ja, dette vil ta tid. Situasjonen vil nok vare det meste av dagen i dag. Men det jobbes intens. Vi håper på en løsning raskes mulig, sier Wathne.

Ingen kanselleringer

Foreløpig har Wathne ikke registrert noen flykanselleringer.

– Flytrafikken vil gå som normalt, men reisende må forholde seg til informasjonen de får fra flyselskapet sitt. Mange fly har muligheten til å ta med drivstoffet de trenger fra andre flyplasser.

Innlandsflyene skal kunne klare seg.

Wathne forteller et noen charterfly kan måtte ta en ekstra landing for å tanke opp.

– Charterfly som skal lengre distanser vil bli prioritert til å få drivstoff, om vi har mulighet til å gi dem. Det samme gjelder helikoptertrafikken offshore.

