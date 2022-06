Årets Gladmat-utstillere: Nå er listen klar

Publikum kan vente seg en kombinasjon av både kjente utstillere og noen helt nye tilskudd, skriver Gladmat i en pressemelding fredag morgen.

– I år gleder vi oss kanskje mer enn noen gang til å ønske utstillerne velkommen. Vi har rekordmange lokalmatprodusenter med, og en stor bredde blant restaurantene. Vi vet litt om hvor mye arbeid alle utstillere legger ned i å delta på festivalen, så nå, folkens – er det bare å komme til byen 29. juni–2. juli, sier daglig leder i Gladmat, Maren Skjelde.

Se detaljert liste over utstillere nederst i saken.

Eget festivalområde på Strandkaien

Fredag slipper Gladmat den fullstendige listen over årets utstillere, og blant nykommerne finner man blant annet Hjelmeland Naturlegvis. De stiller med eget telt på Strandkaien, hvor de vil servere mat og drikke fra Hjelmeland.

I tillegg vil det helt nye festivalområdet Kokepunktet oppta stor plass på Strandkaien, i et stort telt på parkeringsplassen bak Skur 6. Der vil det samles leverandører og fagfolk med program gjennom hele festivalen.

–Vi håper Kokepunktet blir et samlingspunkt hvor folk tar med seg venner, familie og kollegaer og kan bli både underholdt, inspirert og lære noe nytt om mat, sier Skjelde.

Andre utstillere en kan forvente å se på Strandkaien er blant annet Helgø Meny, Villa 22, Sjokoladehjørnet, Kremmer’n, Javier Taco og Chay Vegan.

[ Camilla Herrem får endelig se Mods live ]

Spisefest i Pedersgata

Diverse spise- og serveringssteder gjør seg nok en gang klare til å fylle Pedersgata. Der vil publikum bli servert gastronomiske opplevelser fra en rekke ulike kulturer.

Zouq og Nora’s Kitchen stiller med pakistansk, Casa Salsitas med meksikansk, vegansk fra Bønnespiren og Spiosh med indisk.

De matglade vil også finne dumplings fra Yips, burger fra Smashin’, asiatisk fra An Nam, tyrkisk fra Meze og thai fra Original Thai Food. Og for de som ønsker å nyte en is til dessert, kan de ta turen til Siddis Gelato.

Martinique og Matros Bar vil også være til stede i Pedersgata og sørge for at publikum holder seg hydrert.

Opplev andre verdensdeler og kulturer

I dagene fra 29. juni til 2. juli vil Stavanger bli forvandlet til en eneste stor portal, hvor publikummerne kan oppleve en matreise både lokalt og globalt, ifølge pressemeldingen.

Årets utstillere vil være fordelt på områdene Strandkaien, Pedersgata, Torget og Skagenkaien. I tillegg blir det en egen, liten bryggerifestival i festivalen på området «Malt og humle» i Ledaalparken.

Årets Gladmat-tema er «Feiring». Etter noen tunge år med mye kjipt som både skjer og har skjedd, synes Gladmat-arrangørene at det er på tide å feire alt som er godt–både spiselig og ikke-spiselig.

–Ta turen, treff dyktige produsenter, besøk restauranter, handle mye med dere hjem og spis dere gode og mette. Husk å besøke Pedersgata, der står de flinke aktørene på rekke og rad–og det samme med Malt og Humle. Gled dere, er oppfordringen fra Skjelde.

Her er den fullstendige utstillerlisten:

Vågen:

o Gladmat – Kokepunktet

o Sjokoladehjørnet

o Kremmer´n

o Yum Box Falahi

o Chay Vegan AS

o Pollo Loco

o Arctic Restaurant

o Delizia / Taste of Persia

o Norway Life

o Donuts.no

o Javier Taco

o Youngs Thai

o Siddis Cola AS

o Papas Pizzeria

o Dutch Cheeseman

o Chai Nashta By Mogul

o Bevaremegvel

o Villa 22

o Burger & Beers

o Matlauget

o Hjelmeland Naturlegvis

o Helgø Meny Food Court

o Fresh Falafel AS

o Autentisk Gresk Gyrros

o Asia Kjøkken Par The

o La Churreria De Manolo

o Mr. Food AS

o Kakao

o Isushi Sør AS

o Kystvilt AS

o M & Tears Trading AS

o Kebana Tandoori & Grill House og Desi Deli

o Matjes

o Fisketorget

o Alf & Werner

o Vannvognå Stavanger kommune

o Pølsebussen AS

o Simply Pinoy

o Sunde Gårdsutsalg

o Olivenlunden AS

o Arctic Urbi AS

o Fungi AS

o Chili Chocolate AS

o Epleblomsten AS

o Sandi Sandra Diana Owczarek

o Godt og Hjemmelaget AS

o Felleskjøpet

o Heimtun Gardsmat

o Como Mexico

o Heimbakst

o Eikenberg AS

o Ostehuset

o Joa bær

o Merand Kaffe

o Barentine AS

o Coco Kanel

o Safteriet

o Wild Fire Food

o Gaffel & Karaffel

o Los Tacos

o Potatoguys

o Zouq Restaurant & Take Away

o Deja Vi Delikatesse AS

o Express Pizza Curry Grill Kebab

o Vafleriet

o Spekestua

o Kristin Paulsen

o Gårds og Bygdemat AS

o Jærbakeren Arne Johannesen AS

o Zouq & Miyako

o Viet Tasty

o Twas–Things With A Story

o Younique By Alex Kudrjavtsev

o Aladdin Cuisine AS

o Sulten og Tørst

o Fatland Jæren AS

o Ledaal Teppeveveri AS

o MS Sandnes

o Fjordevent

o Stavanger Rib

Malt & Humle (Ledaalsparken)

7-Fjell Bryggeri

Aga Sideri

Apal Sideri

Berentsen Brygghus

Buhagen

Bådin

Eiane Gård

Hogna Brygg

Jåtta Gårdsbryggeri

Kvestad Sideri

Lervig

Lervig Local – Bar

Mjøderiet

Nyyyt – Grilltelt

Omcider

RYGR Brygghùs

Pedersgata