Skal kåre fylkets beste ungdomsbedrift

520 elever fra 17 videregående skoler deltar i år på Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter (FMUB).

Det har de siste ukene vært gjennomført 250 digitale intervjuer hvor ungdomsbedriftene har presentert seg for til sammen 55 jurymedlemmer fra lokalt arbeids- og næringsliv. 16. mars avsløres vinnerne i en feiring ved Stavanger konserthus. Det melder Ungt Entreprenørskap Rogaland i en pressemelding.

Vanligvis inviteres jury og publikum til å besøke utstillingen hvor ungdomsbedriftene har egne stands hvor man kan se og kjøpe produkter. Flere av konkurransene avgjøres ved at juryen besøker standene og gjennomfører intervjuer på selve dagen. Men også i år skapte pandemien utfordringer for gjennomføringen av fylkesmesterskapet.

– Det var lenge usikkerhet om hvilke restriksjoner som ville gjelde for store arrangementer i midten av mars. Da regjeringen igjen åpnet opp 1. februar avgjorde vi likevel at det fysiske arrangementet måtte nedskaleres. Årsaken til at vi ønsket å gjennomføre juryeringen digitalt er at vi ønsket å sikre at alle får like vilkår. Selv om de fleste restriksjoner er fjernet, er fortsatt være mange som blir smittet og dermed isoleres i tiden framover. Nå er alle intervjuene gjennomført og konkurransene avgjort. Nå gjenstår det bare å lage en skikkelig bra fest for elevene og lærerne som deltar, sier daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland, Maria Aasbø, i pressemeldingen.

Uten publikum

På onsdag inviteres elever og lærere som deltar i de 13 ulike konkurransene til premieutdeling og fest i Zetlitz-salen ved Stavanger konserthus.

Det er plass til 600 deltakere i salen og den er allerede fullbooket med elever, lærere, samarbeidspartnere og jurymedlemmer. Det vil derfor i år ikke være plass til publikum slik som vanlig, påpekes det i pressemeldingen.

Målet med arrangementet er å feire innsatsen elevene har lagt ned i arbeidet med Ungdomsbedriftene sine.

Viktig kompetanse

I pressemeldingen påpekes det at både erfaring og forskning viser at jo tidligere barn og unge får øvd seg på innovasjon og entreprenørskap, jo større er sjansen for at de tar det ut i reelt gründerskap senere i livet.

– Ungdommene lærer fag gjennom å drive bedrift på skolen. De får praktisk og realistiske erfaringer som de tar med seg videre. De får forretningsforståelse, de jobber med bærekraftsmålene og de tar ansvar og initiativ for å skape verdier for seg selv og andre. Du kan ikke lære innovasjon og entreprenørskap ved å lese om det – du må praktisere det. Framtidstroen er utvilsomt styrket når jeg ser engasjementet ungdommene utviser, sier Aasbø.

Næringslivet heier fram ungdommen

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon og er avhengig av gode samarbeidspartnere for å kunne tilby programmene ute i skolen. I år har næringslivet virkelig stilt opp for de unge, påpekes det i pressemeldingen. Det har vært gjennomført 250 digitale intervjuer mellom ungdomsbedrifter og hele 55 jurymedlemmer. Blant disse er Håkon Oma, Vice president hos Aarbakke, Andreas Melvær, daglig leder i Melvær & og Marianne Bakke, Konserndirektør SMB & Landbruk hos SpareBank 1 SR-Bank

– Å være jurymedlem for Ungdomsbedrifter har vært utrolig spennende. Det er et vidt spekter av forretningsideer og modeller, og et enormt engasjement blant deltakerne. Dagen ble en herlig miks av kreativitet, skapergleder og entreprenørskap i praksis. Dette lover godt for framtiden, og jeg ser fram til mange spennende framtidige kunder for oss i SR-Bank, sier Marianne Bakke, konserndirektør i SpareBank 1 SR-Bank

Fire går videre til NM i Oslo

Under fylkesmesterskapet kåres vinnere i 13 kategorier, blant annet Bærekraftsprisen, Beste yrkesfaglige Ungdomsbedrift og Årets beste Ungdomsbedrift. Vinnerne i disse tre kategoriene representerer Rogaland under norgesmesterskapet for Ungdomsbedrifter som arrangeres i Oslo 2.–3. mai.

I tillegg deles det ut et wildcard til en ungdomsbedrift som har utmerket seg i flere av konkurransene i årets mesterskap.

Eksempler på Ungdomsbedrifter som deltar under Fylkesmesterskapet:

Re-cycle UB, Hetland VGS, Stavanger: Ønsker å gi folk en enklere og rimeligere hverdag ved å tilby et produkt som omdanner en vanlig sykkel til elsykkel.

Dramé UB, Strand VGS, Tau: Har etablert et barneteater for at barn skal få mulighet til å vise sine kreative og lidenskapelige verdier.

Unik UB, Bryne VGS, Bryne: Lager en barnebok som inneholder historier om fiktive barn med ulike diagnoser eller vanskeligheter. Ønsket er å skape åpenhet og kunnskap om det å leve med diagnoser.

El Gründer UB, Tryggheim VGS, Nærbø : Utvikler en løsning som gjør at bønder får varsel via en app dersom det oppstår feil i et strømgjerde. Varselet forteller også hvor feilen ligger slik at man raskere kan rette feilen.

Godt i Glass UB, Karmsund VSG, Haugesund : Bruker grønnsaker og frukt som ellers ville blitt kastet til å produsere nye produkter, blant annet nydelig marmelade.

Tønnå UB, Lundeneset VGS, Ølen : Lager nye, kule møbler av gamle oljefat.

Fakta om Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter:

105 deltakende ungdomsbedrifter, til sammen 520 elever 17 videregående skoler

55 jurymedlemmer fra lokalt arbeids- og næringsliv

13 konkurransekategorier, hvorav tre kvalifiserer til NM for Ungdomsbedrifter i mai:

· Beste ungdomsbedrift – i samarbeid med SpareBank 1 SR-Bank (Går videre til NM)

· Bærekraftsprisen – i samarbeid med Lyse og Haugaland Kraft (Går videre til NM)

· Beste yrkesfaglige bedrift (Går videre til NM)

· Beste reklamefilm

· Beste tjeneste

· Beste IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv)

· Beste markedsføring

· Beste forretningsmodell

· Størst verdiskapningspotensial

· Beste samarbeid med næringslivet

· Beste sosiale entreprenør

· Beste regnskap

· Jord-fjord-bord-prisen

· Innovasjonsprisen