Nordlys over Rogaland: – Kraftigste jeg har sett

Kristoffer Kolodziejczak dro søndag kveld til Sokndal for å få med seg nordlyset. Her var det meldt noe bedre vær enn i Stavanger, og det er mindre lysforurensing.

– Det er det kraftigste nordlyset jeg har sett siden jeg begynte å jakte på nordlys i 2015–2016. Det var helt uvanlig, jeg har aldri sett så kraftig og fargerikt nordlys. Det var helt tipp topp, sier Kolodziejczak til RA.

Han sier nordlyset var synlig fra Stavanger også.

Kolodziejczak gjør det klart at man ikke trenger dra til Tromsø for å se nordlys, men at det avhenger mest på vær og lysforurensing. Selv har han sett nordlyset 25 ganger denne sesongen, der ti av gangene var kjempegode.

Han påpeker at i Sokndal er det kjempemørkt og gode forhold for å se nordlyset, uten lys som ofte kan ødelegge i byene.

Nordlys søndag 13. mars 2022. (Kristoffer Kolodziejczak, Astronorway)

– Ikke helt uvanlig

– Det har vært ganske mye solaktivitet i hele vinter. Det har vært observert nordlys over Sør-Norge rundt ti ganger i vinter, så det er ikke helt uvanlig at det kan synes noen ganger i Rogaland. Men, i natt var kanskje det kraftigste nordlyset i vinter, og det flotteste, sier Pål Brekke til RA.

Brekke er solforsker og fagsjef for romforskningskoordinering ved Norsk romsenter.

– Nordlyset på søndag skyldes en solstorm dagen før. Da ble det slynget ut mye gass fra solen, og denne gasskyen brukte cirka ett døgn på å nå jordens magnetfelt, forklarer han.

Når denne gasskyen kolliderer med jordens magnetfelt, rister det på seg, og det skapes det som kalles en geomagnetisk storm.

– Det er denne stormen som lager det kraftige nordlyset. Jo kraftigere solstorm som treffer jordens magnetfelt, jo lenger sør vil nordlyset bli presset ned. I slike omstendigheter blir nordlyset synlig her i Sør-Norge. Nordlyset i går ble synlig helt ned i Nord-Tyskland og Danmark, sier Brekke.

Han påpeker at det sikkert kommer til å bli en del nordlys mot april-mai også.

– Etter det begynner kveldene å bli for lyse. Det er nordlys om sommeren også, men man kan ikke se det på grunn av for lyse kvelder og netter, sier Brekke.

Nordlys søndag 13. mars 2022. (Kristoffer Kolodziejczak, Astronorway)

Kan varsle nordlys

– Man kan varsle nordlys ganske godt når man får observasjoner av solstormer fra satellitter, forklarer solforskeren.

– Har du noen gode tips til de som ønsker å få med seg nordlys?

– Det er mange ting. Det aller viktigste er å komme seg bort fra bykjerner, bylys og gatelys. Finn et mørkt sted, sikt gjerne mot nord da nordlyset ofte vil ligge nord i horisonten. I går lå nordlyset nesten rett over Rogaland, det er ikke så ofte det skjer, sier Brekke.

Han understreker at det beste tipset er å kjøre ut av byen, finne et jorde eller en høyde.

– En god sjekk er å kikke opp på stjernehimmelen, hvis du bare så vidt kan skimte Karlsvogna er det for mye lysforurensing der du står. Jo mørkere det er, jo lettere er det å se nordlyset.

Han legger også til at det er mange apper man kan laste ned, som kan varsle deg når det skal være nordlys i nærheten av der du er.

– Det lages ofte varsler for de neste tre dagene, og noen langtidsvarsler, slik at man får en liten pekepinn på hva som kan skje de nærmeste dagene, sier Brekke.

– Også er det viktig med klart vær, så følg med på værmeldingen også, legger han til.

Nordlyssesongen er typisk ifra september til slutten av april. Det er aktiviteten på sola som bestemmer når og hvor kraftig nordlyset kan bli.

Nordlys søndag 13. mars 2022. (Kristoffer Kolodziejczak, Astronorway)





