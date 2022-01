Sju apotek skal få vaksinere

Det melder kommune på sin nettside. De sju apotekene er:

Apotek1 Hjorten på Madla Amfi

Apotek 1 Kilden på Kilden kjøpesenter

Apotek 1 Tasta på Tastasenteret

Boots apotek Hundvåg på Hundvågsenteret

Ditt apotek Tvedt Senter på Tvedtsenteret

Vaktapoteket Vitusapotek Løven i sentrum

Vitusapotek Mariero i Helgø Meny-bygget på Mariero.

Øker tilgjengeligheten

Apotekene er valgt ut fra geografisk plassering og tilgjengelighet. De fleste er på kjøpesentre, som har lange åpningstider og gode parkeringsmuligheter.

– Vi er tilfredse med å ha fått denne avtalen på plass. Dette betyr at vi øker vaksineringskapasiteten vår ytterligere, og bidrar til å senke terskelen for de som enda ikke har tatt vaksinen, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen sier apotekene er veldig motiverte for oppgaven.

– Det er flott at Stavanger kommune sikrer at innbyggerne også kan få koronavaksine i apotek. Apotekene oppleves som lett tilgjengelige, noe som kan gjøre terskelen lavere for å få tatt vaksinen, enten det gjelder oppfriskingsdosen eller en av de første to dosene. Apotekene gleder seg til å bidra, sier Andresen i pressemeldingen.

[ Smitterekord i Norge: Ny rekord i Sandnes ]

Lørdager

Koronavaksinering på apotekene er gratis. Apotekene starter opp med koronavaksineringen på ulike tidspunkt, og vil tilby både drop in og bestilling. Sjekk oversikt for oppstart og hvordan du bestiller.

Apotekavtalen blir et supplement til det vaksinasjonsopplegget kommunen allerede har. En nasjonal standardavtale har gjort det enklere for kommunene å inngå vaksinesamarbeid med apotekene, opplyser Stavanger kommune.

– Fordelen med apotekene er at de kan vaksinere både på dag- og kveldstid. Noen apotek vil også kunne vaksinere på lørdager. Økt tilgjengelighet og lav terskel er veldig bra. Det gjelder ikke minst for å få flere til å ta vaksinen i aldersgruppen 25–39 år, der andelen vaksinerte fortsatt er lav, sier Eli Karin Fosse.

[ Livsfarlig og dyrt: - Mange har glemt hvordan man fyrer i peisen ]