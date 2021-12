Hjemmeundervisning ut året i Stavanger

Det melder Stavanger kommune tirsdag.

– Jeg vil takke alle de dyktige ansatte på skolene og i barnehagene i Stavanger. De har jobbet utrolig godt i en situasjon som har blitt stadig mer utfordringene de siste ukene. Vi opplever nå et stigende smittenivå. Det krever at vi alle bretter opp ermene for å finne gode løsninger for å begrense antall nærkontakter, sier ordfører Kari Nessa Nordtun i en pressemelding.

– De ansette har strukket seg svært langt i snart to år, og slitasjen er stor. Det er også vanskelig å få tak i nok vikarer. Disse tiltakene vil forhåpentligvis gjøre hverdagen tryggere for både barn, foreldre og ansatte, fortsetter ordføreren.

[ Koronatall tirsdag: Igjen over 200 nye smittede ]

5. til 10. trinn får digital undervisning

Barne- og ungdomsskolene drives allerede på gult smittevernnivå. For 5.–10. trinn blir det digital hjemmeundervisning fra og med onsdag.

– I Stavanger har vi for tiden smitte på nesten alle grunnskolene. De nye tiltakene innføres for å ivareta smittevern og sikre forsvarlig skoledrift fram mot juleferien. Vi prioriterer de yngste elevene og elever i sårbare situasjonen. Når mellomtrinnet har digital hjemmeskole, blir det lettere å tilrettelegge fysisk for de disse elevene, sier skolesjef Jørn Pedersen.

Dagen før ba Stavanger kommune om hjelp for å få hjulene til å gå rundt på skolene og barnehagene i kommunen, men kommunen ville ikke innføre tidligere juleferie.

[ Se oversikt: Dette er de nye tiltakene ]

Følgende elever vil få et omsorgstilbud på skolen innenfor ordinær åpningstid:

Barn under 12 år som ikke kan nyttiggjøre seg av digital hjemmeskole

Sårbare elever

Elever med særlige behov eller som er i sårbare livssituasjoner

Elever av med foreldre i samfunnskritiske yrker

Gult nivå i barnehage og begrenset åpningstid

Barnehagenes åpningstid blir redusert for å kunne praktisere et godt smittevern i tråd med anbefalingene for gult nivå. Dette skjer fra og med torsdag.

Alle barnehagene skal som hovedregel ha minimum åpent 7,5 time per dag. Foreldre vil få nærmere informasjon om åpningstider fra den enkelte barnehage.

– Det viktigste for barnehagene vil være å etablere mindre kohorter for å begrense antall nærkontakter. For å få til det, må barnehagene bruke bemanningen på en annen måte, og det krever at åpningstidene reduseres, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

Dette er smittevernfaglige anbefalingene på gult nivå:

Ingen syke skal møte i barnehagen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

– Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

– Hele avdelinger regnes som en kohort*

– Faste ansatte per kohort*

– To kohorter kan samarbeide

– Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

– Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter

– Unngå trengsel og store samlinger

– Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter* – Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter*

[ Pressekonferanse: Dette er koronaordningene og tiltakene ]