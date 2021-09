- Høyre-hegemoniet i Stavanger står for fall

Arbeiderpartiets 2.-kandidat i Rogaland, Torstein Tvedt Solberg og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun gleder seg over at det går mot regjeringsskifte i Norge.

– For en fantastisk kveld. Alt jeg har lyst til er å gå rundt og klemme folk, men det kan jeg jo ikke. Tallene så langt viser at det er tydelig at folk i Norge vil ha en ny politisk retning for landet, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.

Stavanger-ordføreren nevner de økte forskjellene som en avgjørende faktor. Samtidig nevner hun næringspolitikken.

– Jeg merker at folk i Stavanger er opptatt av næringspolitikk, og at mange er skuffet over at regjeringen ikke har klart å skape nok nye jobber. Å skape nye jobber har Ap den beste politikken på, sier Nessa Nordtun.

Når RA snakker med ordføreren, sjekker hun sin egen valgkrets, Madlamark. Historisk en valgkrets med stor Høyre-oppslutning. I 2017 fikk Høyre 40,1 prosent av stemmene i Madlamark valgkrets – mens Ap fikk 23,9. Ved årets stortingsvalg er Høyre fortsatt størst med 32,1 prosent – men Ap puster Høyre i nakken med 29,1 prosent.

– Det er gledelig og kjekt å se i min egen valgkrets, sier Nessa Nordtun.

2.-kandidat i Rogaland, Torstein Tvedt Solberg, mener Nessa Nordtun har gjort en god jobb i Stavanger, og at det påvirker stortingsvalget.

Han har tro på at Ap kan få varig fotfeste i Stavanger, hans egen hjemkommune.

– Høyre-hegemoniet står for fall i Stavanger. Vi ser et Høyre-fall over hele fjøla, sier Tvedt Solberg til RA.

Forhandlinger

Ap gikk til valg på et regjeringssamarbeid med Senterpartiet og SV. Det mener både Nessa Nordtun og Tvedt Solberg er den beste løsningen.

– Vi heier på det. Det er kjekt å se at det er så tydelig mandat til å sette oss ned og snakke. Det blir spennende forhandlingsarbeid framover. Drama rundt sperregrensen vil ikke bety noe for forhandlingene.

– Ap har vært tydelig på at vi ikke ønsker å samarbeide med Rødt og MDG i regjering. Jeg er enig i det. Vi gikk til valg på Ap, Sp og SV. Alt tyder på at det blir det samarbeidet, sier Nessa Nordtun.

